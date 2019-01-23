【01直播】中美貿易戰陰霾未散　王岐山達沃斯演講備受矚目

世界經濟論壇從1月22日至25日在瑞士達沃斯召開，中國國家副主席王岐山率團出席，並於23日在達沃斯發表演說。 據法新社消息，瑞士世界經濟論壇今年聚焦中國經濟走向，而由於中美兩國首腦缺席，中美貿易戰嚴重影響世界經濟，王岐山今天的演講備受各界矚目。王岐山早前會見瑞士聯邦主席毛瑞爾（Ueli Maurer）時就特別提及：「中國開放的大門將越開越大，14億人口的市場魅力無窮，願與世界各國共用發展機遇。」

【2225】王岐山：中國GDP6.6%並不低，2020年實現小康沒問題。中國發展是可持續的。

【2215】王岐山：全球單邊主義蔓延，國際社會要高度重視，主動應對。發展不平衡要靠發展來解決。中國堅持發展為第一要務。

【2200】王岐山：70年來中國取得重要成就。發展中的中國如何與世界相處？

美國《福布斯》雜誌亦提到，很多國家領導人缺席本屆年會，包括美國總統特朗普、英國首相文翠珊、法國總統馬克龍等等。另外一方面，經濟專家預測中國2019年經濟將有6%的成長，雖然仍相對強健，卻是在中國近年耀眼表現的水平以下。

因此在本年世界經濟論壇，各界的焦點都落在王岐山身上，要看中國政府是否要提出振興計劃，或採取自由化經濟措施，藉此提振投資信心。

實則早前王岐山會見瑞士聯邦主席毛瑞爾（Ueli Maurer）時表示，創新在中國的優先事項中名列前茅，但與西方相比，中國還有很長的路要走。關於中國感興趣的創新領域，他表示有航空航太技術、海洋技術和醫療技術等。