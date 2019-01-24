金融時報：微軟Bing搜索引擎在中國遭封殺

撰文：姜庚宇
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有大量中國用戶在社交平台指出，微軟（Microsoft）旗下搜索引擎Bing（內地稱「必應」）在中國的服務「cn.bing.com」自周三（23日）下午起已無法訪問。
路透社今天（24日）引述《金融時報》消息指出，中國的國有電訊巨頭中國聯通（China Unicom）確認了政府封鎖Bing的消息。
有大量中國用戶在社交平台指出，微軟的搜索服務Bing的中國版網頁已無法訪問。（微博）
內地網絡消息指，微軟Bing搜索出現了大規模無法訪問故障，在內地訪問首頁「cn.bing.com」顯示「伺服器拒絕連接」，具體原因未知。不過其二級域名網頁「www2.bing.com」依然可以訪問。
路透社引述英國《金融時報》消息指出，中國的國有電訊巨頭中國聯通（China Unicom）確認了政府封鎖Bing的消息。
路透社稱，在此之前，Bing是唯一可以在中國境內瀏覽的境外搜索引擎，微軟透過對敏感議題的搜索結果進行審查，以符合政府政策。
內地自2014年起全面封鎖Google搜索引擎。2018年11月的統計數據顯示，百度（baidu.com）佔據內地69%的搜索引擎市場，Bing的市場份額則為2%，低於Google的2.5%。
Bing被封鎖，不少網民對此表示不滿。有網民表示，常用Bing搜索英文資料，Bing遭封殺必然帶來不便；也有網民指，即使百度搜索廣告眾多、又有競價排名等諸多問題，但現在其競爭對手卻逐步被封，以後網民也只能用百度。
（路透社、微博）