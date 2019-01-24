金融時報：微軟Bing搜索引擎在中國遭封殺

有大量中國用戶在社交平台指出，微軟（Microsoft）旗下搜索引擎Bing（內地稱「必應」）在中國的服務「cn.bing.com」自周三（23日）下午起已無法訪問。

路透社今天（24日）引述《金融時報》消息指出，中國的國有電訊巨頭中國聯通（China Unicom）確認了政府封鎖Bing的消息。