母子滑冰驚見冰下藏老翁屍體　證實為去年走失93歲老人

1月22日（周二）下午，遼寧大連一對母子在一處結冰的工地水塘滑冰時，發現冰裏竟有位老人，該老人的身體已經與冰連為一體，母子隨即報警求助。 當日深夜，救援人員成功破冰切割，拖出一塊包裹著老人遺體的約1.6噸重的方冰。

有目擊者表示，當時老人除了臉部眼線以上的位置露出​​了冰面，身體其他部位都在冰裏。

救援人員抵達現場後，決定將和老人身體連為一體的冰塊從水塘中整體切割下來。由於冰層太厚，破冰和切割非常困難，此外老人的身體已經凍實，救援人員擔心大面積切割會造成冰層斷裂，從而破壞老人遺體，因此整個切割過程進展比較緩慢。

救援人員成功拖出一塊包裹著老人遺體的約1.6噸重的方冰。（影片截圖）

救援行動一直進行至晚上11時，救援人員成功拖出一塊包裹著老人遺體的約1.6噸重的方冰。方冰被拖拽出來後，還需要進行融冰處理，才能將老人的遺體取出來。

93歲老人去年10月走失，當地的救援隊曾發布過尋人信息。（影片截圖）

老人93歲 去年10月走失

報道稱，老人今年93歲，在去年10月在大連金州區走失，當時當地的救援隊曾發布過尋人信息，連續找了5天無果。當初的尋人信息顯示，老人走失時推著一輛單車，因此在23日（周三）早上，救援隊又到現場在被切割開的冰窟窿下，撈起了老人的單車。

（《半島晨報》）