國務院：政府和國企已清償帳款1600多億人民幣　年底前實現零拖欠

國務院總理李克強周三（30日）主持召開國務院常務會議，聽取清理拖欠民營企業中小企業帳款工作匯報，要求加大清欠力度完善長效機制。 會議指出，去年11月以來，各地區、各有關部門和大型國有企業積極清理被拖欠的民營企業中小企業帳款，目前已清償帳款1600多億元人民幣；下一步更將加大清欠力度，年底前實現「零拖欠」。

會議指出，按照黨中央、國務院部署，去年11月以來，各地區、各有關部門和大型國有企業積極清理被拖欠的民營企業中小企業帳款。目前全國政府部門、大型國有企業已清償帳款1600多億元人民幣，拖欠的農民工工資和民生工程款項等得到了優先清償。下一步，一要加大清欠力度，抓緊制定清償計劃，力爭農民工工資拖欠春節前「清零」。

會議要求，地方政府新增債券要優先用於償還拖欠款，地方政府融資平台通過發債或其他金融工具置換存量債務節省的利息支出要全部用於清欠。對目前已確認的多年拖欠款，力爭年底前全國政府部門和大型國有企業清償一半以上。中央企業要帶頭優先償還對民營企業的逾期債務，年底前做到「零拖欠」；其他國有企業亦要加快清欠。

會議還要求，強化抽查督促和專項審計，對工作不力的地方和部門予以通報，公布影響惡劣的典型案例，對失信人實施聯合懲戒；抓緊建立防範拖欠長效機制，嚴禁政府工程項目以各種方式要求企業帶資承包，提高支付工程進度款最低比例要求，修訂完善法規制度，嚴防發生新的拖欠。

（中國政府網）