湖南活牛注水案涉案金額高達逾千萬　19名被告最高判囚15年

內地不時有不法份子為求牟利，對活牛強行注水增重賺錢。湖南省婁底市婁星區人民法院周二（29日）就審判一宗涉案金額高達逾千萬元（人民幣．下同），涉及活牛注水的特大生產、銷售偽劣產品案，19名被告分別被判囚1年3個月至15年不等。

19名被告分別被判囚15年至1年3個月不等。（婁星區人民法院）

法院指，肖平輝等19名被告在2015年2月2日至2017年4月6日期間，先後在婁星區花山辦事處山塘居委會坎上組租賃屠宰場地宰殺活牛。他們為達到增重牟利的目的，會先將活牛打暈，並用刀在牛的心臟切開小口，將牛血放盡。他們趁牛的心臟還在跳動之際，將自來水通過牛的心臟、血管注入牛的全身，然後將注水牛肉分別運到婁底城區的觀化市場、中興市場、民營市場等地銷售，涉案金額高達逾1000萬元。

承辦法官表示：「民以食為天，食以安為先」，本案被告向社會不特定的公眾銷售生產、銷售偽劣食品，注水牛肉不僅使牛肉纖維組織變性，造成口感差，營養價值降低，而且容易造成病原微生物的感染，嚴重威脅到廣大人民群眾的身體健康，故對19名被告分別判囚1年3個月至15年不等，並罰款10萬元至550萬元不等，其中9人被判囚15年。

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「注水牛」被猛灌12小時 痛苦至落淚跪倒

事實上內地不時發生不法份子利用活牛注水牟利的事件，安徽滁州全椒縣及來安縣有屠宰場去年11月就被揭發有人暗中製作「注水牛肉」，不法份子以塑膠喉管從待宰黃牛的鼻孔直插至胃部，連續12小時不停注水60公升。「注水牛」不但身體被灌至渾圓浮腫，甚至有的難抵異物入體的強烈不適及劇痛而跪倒在地，眼睛流出淚水。

當時有工人被問到「看到牛這麼痛苦，一點感觸都沒有嗎」時，他們直言「我們看着也難受」，但無奈是工作所在。其中一個屠宰場負責人許某則稱，被送進屠宰場的黃牛「反正是要宰殺的，有沒有注水等待牠們的結果都是一樣的」，他又稱至於注水後所能增加的重量並不多，「不算甚麼大事。」