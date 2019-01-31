全球清廉指數排名出爐　中國下跌十名至中游　港、台分列14及31名

國際非政府組織「透明國際」日前公布了2018年全球180個國家和地區的清廉排名。其中，中國較上一年度大幅下滑了10位，排名87，台灣與香港分別排名31及14。

國際非政府組織「透明國際」日前公布了2018年全球國家和地區的清廉排名，中國較上一年度大幅下跌10名。（資料圖片）

香港、台灣排名微跌

「透明國際」日前公布了全球180個國家和地區的《全球清廉指數》排名，排名主要根據13個不同國際調查和專家評估，以100分為滿分，按得分高低排名，得分越高越清廉。當中，得分88分的丹麥和87分的新西蘭位居前兩名，第3名則由85分的芬蘭、新加坡、瑞典和瑞士並列，美國則首次跌出頭20名，名列22。

至於近年銳意高壓反腐的中國近5年來首次大幅下滑了10名，排名87，得分則和2012年一樣是39分。台灣則比上一年度微跌兩名至31名(63分)，香港亦同樣微跌一名至14名(76分)。

中共中央總書記習近平去年底在政治局會議上，宣稱「反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利」。（資料圖片）

專家：「一帶一路」增外界對中國腐敗的認識

儘管中共中央總書記習近平去年底在政治局會議上，宣稱「反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利」，不過英國薩塞克斯大學政治學教授丹胡赫認為，中國的分數短時間內很難看到起色，因為解決腐敗問題的根本在於需要很長時間，才能從一個嚴重腐敗的國家，變成一個不那麼腐敗的國家。今年僅為習近平掌權第7年，還需要很長一段時間來等待改變發生。

新加坡管理大學法學系副教授Eugene Tan日前接受《南華早報》訪問時指，中國近年倡議的「一帶一路」可能也增加了外界對中國腐敗狀況的認識，亦顯示出在習近平高壓反腐的運動下，中國的腐敗狀況依然泛濫，令人關注。