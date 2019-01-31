【中美角力】被斥科技發展靠偷竊　外交部：中國不靠偷不靠搶

日前，美國國會參院情報委員會副主席沃納（Mark Warner）稱，中國大型科技企業在中國政府幫助下，獲取並複製敏感技術。同日，美國參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）稱，中國想取代美國的科技主導地位，並且一直在偷竊。 對此，中國外交部發言人耿爽在31日例行發布會上表示，美方對別國的科技發展進行抹黑、指責和打壓完全沒有道理。

中國外交部發言人耿爽在例行記者會上回應記者問題。（中國外交部網站）

耿爽稱，中國承認美國是世界頭號科技強國，但希望美方能用開放包容的心態看待其他國家的科技進步，「不能只允許自己發展，容不得別人進步。動輒對別國的科技發展進行抹黑、指責和打壓，這樣做完全沒有道理。」

耿爽強調中國的科技發展成就一不靠偷，二不靠搶，而是包括廣大科技工作者在內的全體中國人靠智慧和汗水奮鬥出來的。他還稱，美國整天把市場經濟掛在嘴邊，要求別國按照市場經濟的規則行事，那麼它自己更應該客觀正確地看待競爭這件事。

耿爽最後表示，中美在科技領域存在競爭是完全正常的，只要這種競爭是正當的、公平的、符合規則的，就有利於促進雙方科技發展。中方願同美方進一步加強科技領域的交流合作。在這個問題上，中方是持開放包容的態度。

（新京報）