朝外務省為中國使館舉辦活動賀新春　兩國外交官齊唱《難忘今宵》

據中國駐朝鮮大使館網站消息，為迎接春節，朝鮮外務省副相李吉成周三（1月30日）在庫房山迎賓館為中國駐朝鮮大使館舉行友好活動，中國駐朝鮮大使李進軍率使館全體外交官出席。 活動前，李進軍與李吉成進行簡短會見。在宴會上，兩國外交官互致新春祝福，並共同演唱歌曲《難忘今宵》，表達對中朝友誼的祝願。

活動前，中國駐朝鮮大使李進軍與朝鮮外務省副相李吉成進行簡短會見。（中國駐朝鮮大使館網站）

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在宴會上，朝鮮外務省副相李吉成首先向中國駐朝鮮大使李進軍和中國大使館全體外交官致以新春問候，指出2018年朝中關係不斷得到昇華發展，在兩國關係發展歷史上史無前例。特別是金正恩與習近平的會晤，成為深化雙方戰略溝通和友好合作關係的重要里程碑。他還指出，今年是朝中建交70年，具有重要意義。

李進軍表示，他衷心感謝朝方的盛情邀請和周到安排，去年以來在兩國最高領導人的直接關心和雙方共同努力下，中朝關係掀開了新的歷史篇章。短短10個月內，習近平與金正恩4度舉行歷史性會晤，就中朝關係和半島局勢等共同關心的問題全面深入交換意見，成為中朝友好關係史上的重要里程碑。

李進軍還提及近日朝鮮友好藝術代表團訪華演出，稱演出為中國人民帶來精彩的視聽盛宴，為兩國搭起文化交流的橋樑，在中國引發廣泛熱烈的反響，進一步增進了兩國人民之間的友好感情。

據悉活動現場氣氛友好熱烈，演出了《紅旗飄飄》、《炙熱的心願》等中朝歌曲。在活動尾聲，李進軍和李吉成帶領下，中朝雙方外交官們自發走上舞台，共同歌唱歌曲《難忘今宵》，表達對中朝友誼的祝願。

（中國駐朝鮮大使館網站）