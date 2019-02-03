深圳破獲「天然氣期貨平台」詐騙案　涉案金額達1.2億元

2月1日（上周五），深圳警方破獲一個以「炒天然氣」為噱頭進行詐騙的特大跨境電信詐騙犯罪集團，拘捕疑犯87名。經初步統計，全國有600餘名受害者先後被騙，涉案金額高達1.2億元（人民幣，下同）。

深圳警方破獲一個以「炒天然氣」為噱頭進行詐騙的特大跨境電信詐騙犯罪集團，拘捕疑犯87名。（深圳公安發布）

據警方調查，詐騙集團會以「投資股票」為由，在微信上誘導受害者一步步將資金轉給所謂的「投資平台」。詐騙集團分別在廣州及馬來西亞兩地運作，在廣州的成員主要負責吸引受害者，並將受害者的手機號碼轉送給在馬來西亞的成員。而在馬來西亞的成員則會以「講師直播」的模式，向受害者推薦其稱為「天然氣期貨平台」的虛假投資平台。

「投資平台」漲跌數據全部人為控制

詐騙集團先誘導受害者以小額投資其「天然氣期貨平台」，其後通過給予「小盈利」來吸引受害者進行大額投資。當受害者付出大額資金後，則對其資金「強制平倉」。事實上，受害者的錢進入平台後就會通過第三方平台轉到詐騙集團的帳號，並未實際進行任何投資，漲跌數據全部由詐騙集團人為控制。

警方又指，詐騙集團的成員每次詐騙成功都有分成獎勵，詐騙300萬以下可得一成獎勵；詐騙金額在500萬到1000萬可得三成；詐騙金額在1000萬以上更可得四成。

（深圳公安發布）