浙江東陽市在周三（13日）公布去年度的納稅企業排行榜，由於著名影視基地「橫店影視城」位於東陽市，導致上榜的企業有不少是明星的工作室。

張藝興以1913.62萬元榮登唯一進入頭100名的明星。（視覺中國）

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據統計，EXO成員張藝興以1913.62萬元（人民幣．下同）榮登唯一進入頭100名的明星，楊冪則以1533.33萬元緊隨其後，但她已是女明星之中的第一位。

據官方通報，公布排行榜的目的是「為樹立典型，進一步激勵廣大納稅人的積極性，弘揚依法納稅的良好風尚」。值得一提是，該些金額僅僅只是所繳納的稅款，且只局限在橫店影視城，實際上不少明星名下不只一個公司，故每年實際收入恐怕是天文數字。

當天下午，楊冪所屬經紀公司嘉行傳媒的工作人員回覆查詢是重申依法納稅是每個公民的責任，又強調旗下每位藝人，包括楊冪、迪麗熱巴、高偉光、張彬彬、張雲龍等都會依法納稅。

范冰冰此前因為逃稅被重罰8.83億元的欠稅及罰款。（視覺中國）

納稅企業排行榜（略）