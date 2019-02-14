【自來雀】家中天降藍孔雀　江蘇女望牠「活下去」避人類宰殺食用

家中飛來「自來雀」已經罕見，家住江蘇南通市的一名女子，近日卻遇到更難得一遇的「自來孔雀」，一隻受傷的藍孔雀某日突然天降家中。 經悉心照料，孔雀慢慢得到恢復。但由於擔心該藍孔雀是由人工養殖，最終會被人宰殺食用，女子便通過網絡求助，希望能為牠找到新家，讓牠能夠「活下去」。

這隻孔雀之後將有可能在動物園「落戶」，找到自己的新家，避過人類宰殺食用。（現代快報）

家住江蘇南通市平潮鎮的顧女士表示，2月11日下午4點左右，自家屋頂上突然出現一隻漂亮的藍色孔雀，過了10分鐘左右自己飛下地面。顧女士和家人細看後，發現牠是一隻雄性孔雀，右腿有點受傷，但整個精神狀態還算不錯。

因為擔心孔雀到處亂飛再次受傷，顧女士將孔雀留下，並用清水和小米、菜葉子來餵牠。當孔雀慢慢恢復，顧女士就開始想著要為牠找到新家。顧女士稱，牠是一隻藍孔雀，很多人都是養殖來吃的，「但我覺得很可惜。它好不容易逃出來，我也想它能活下去。」

顧女士和家人之後在當地網站上發帖求助，詢問孔雀的品種，是否為保護動物，並聯繫當地警方。在警員的幫助下，他們聯繫到當地畜牧站，這隻孔雀之後將有可能在動物園「落戶」，找到自己的新家，避過人類宰殺食用。

在顧女士家中出現的「自來孔雀」。（現代快報）

人工養殖的藍孔雀可供食用

事件中的藍孔雀雖然來歷不明，但也有可能是由孔雀養殖場飛來。在內地，根據《國家重點保護野生動物名錄》，孔雀分有多個品種，當中綠孔雀是「國家一級保護動物」，不能買賣，更不能捕殺食用；但藍孔雀在人工養殖下卻可供合法食用。

值得一提的是，雖然很多人以為孔雀不會飛，但其實孔雀也和大多數鳥類一樣有能力飛行，在網上也能看到不少孔雀的飛行片段：

（現代快報）