會見盧森堡外長　楊潔篪：加強中歐關係十分重要

正在德國慕尼黑出席會議的中央外事辦主任楊潔篪，於當地時間周五（15日）會見了盧森堡外長阿塞爾博恩（Jean Asselborn）。 楊潔篪在會面中指出，加強中歐全面戰略夥伴關係十分重要，中歐要共同高舉多邊主義旗幟，在國際事務中密切溝通與協作。

楊潔篪在德國慕尼黑與盧森堡外長阿塞爾博恩會面。（阿塞爾博恩Twitter）

楊潔篪指出，中盧關係已經發展到新階段，兩國高層交往密切，政治互信、經貿聯繫不斷增強。中方願同盧方繼續深化合作，共謀發展；雙方要密切高層交往，增進政治互信，為雙邊關係持續健康快速發展提供可靠的政治保障；要落實好兩國領導人共識，不斷深化金融、航空貨運等傳統領域和高新技術領域合作。

楊潔篪又說，中方讚賞盧森堡積極參與共建「一帶一路」，願同盧方共同努力，提升互聯互通水平；要共同高舉多邊主義旗幟，在國際事務中密切溝通與協作；加強中歐全面戰略夥伴關係對推動經濟全球化朝更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展十分重要。中方願同歐方提升經貿投資合作，加強「一帶一路」倡議同歐盟發展戰略對接。

阿塞爾博恩則表示，很高興中盧雙方保持着密切的友好交往，近年來兩國在金融、投資、人文等各領域交流合作取得豐碩成果。盧方願同中方在互尊互信基礎上深化各領域務實合作，實現更高水平的互利共贏。盧方重視同中方在多邊事務中溝通協調，希望即將舉行的中歐領導人會晤為中歐關係發展提供新動力。

（新華社）