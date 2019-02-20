2019年「中央一號文件」：堅持農村土地集體所有，農地農用

中共中央、國務院周二（19日）發布2019年指導「三農工作」的中央一號文件，從夯實農業基礎、紮實推進鄉村建設、全面深化農村改革等8個方面提出推進工作的意見，其中還提出要深化農村土地制度改革，堅持農村土地集體所有、農地農用。

今年的中央一號文件強調堅持農村土地集體所有、農地農用。（視覺中國）

文件提出要深化農村土地改革，意即要保持農村土地承包關係穩定並長久不變，研究出台配套政策，指導各地明確第二輪土地承包到期後延期的具體辦法，確保政策銜接平穩過渡。

此外，將完善落實集體所有權、穩定農戶承包權、放活土地經營權的法律法規和政策體系。健全土地流轉規範管理制度，發展多種形式農業適度規模經營，允許承包土地的經營權擔保融資。堅持農村土地集體所有、不搞私有化，堅持農地農用、防止非農化，堅持保障農民土地權益、不得以退出承包地和宅基地作為農民進城落戶條件，進一步深化農村土地制度改革。

宅基地是指內地現行戶籍和土地制度下，農業人口所獲用以建造住宅的集體所有權農村土地。 「宅基地」

活化建設用地支持返鄉創業

文件同時提出，全面推進开展農村土地徵收制度改革和農村集體經營性建設用地入市改革，加快建立城鄉統一的建設用地市場。加快推進宅基地使用權確權登記頒證工作，力爭2020年基本完成。允許在縣域內開展全域鄉村閒置校舍、廠房、廢棄地等整治，活化建設用地重點用於支持鄉村新產業新業態和返鄉下鄉創業。鞏固「大棚房」問題整治成果。加快修訂土地管理法、物權法等法律法規。

（澎湃新聞）