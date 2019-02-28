【越南特金會】美朝未簽協議　中方：半島問題解決非一蹴而就

美朝領袖第二次峰會周四（28日）進入第二天，在美國總統特朗普（Donald Trump）和朝鮮領袖金正恩舉行正式會談。據美國白宮發布聲明稱，美朝領導人第二次會晤沒有達成任何協議。 對此，中國外交部發言人當天表示，朝鮮半島問題的解決不是一蹴而就的，中方希望朝美雙方繼續開展對話。

美朝第二次峰會28日結束，特朗普出席記者會表示，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會繼續跟對方談話。（路透社）

據報道，朝鮮在峰會上要求美國解除全部制裁，但特朗普表示不接受。特朗普在記者會上表示，呼籲朝鮮實現完全且不可逆的無核化。他指朝方要實現無核化，才能達能換取放寬制裁。

而在白宮發布的聲明中，發言人桑德斯（Sarah Sanders）指出，兩名領導人討論了實現無核化和推動經濟的各種方法，但雙方現階段沒有達成協議。不過，雙方代表團期待於未來再次會面。

中國外交部發言人陸慷28日在例行記者會上回應「越南特金會」相關問題。（資料圖片）

對此，中國外交部發言人陸慷28日在例行記者會上表示，關於河內會晤如何做出評價，中方有興趣聽一聽朝美兩國官方最終發出什麼權威的聲音。他表示，過去一年來，朝鮮半島局勢出現了發生了重要和積極變化，各方重新回到政治解決的正確軌道，這一成果來之不易、值得珍惜。

陸慷強調，過去半個多世紀的經驗已經告訴大家，朝鮮半島問題的解決不是一蹴而就的。中方希望朝美雙方繼續開展對話解決問題，切實尊重彼此的合理關切，繼續互示誠意，中方也願意繼續為此發揮建設性作用。

（環球網）