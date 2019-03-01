【最高法卷宗丟失】崔永元失聯一周終現身　返母校中傳大學陪調研

內地當局上月底公布「陝北千億礦權案」有關卷宗丟失一事的調查結果，揭發竟是承辦案件的法官王林清監守自盜。 而最初在微博揭發該案，且協助王林清拍片自證清白，甚至揚言「可以一起死」的央視前主持人崔永元，自此後就一直失聯，惹來不少猜測。

崔永元失聯多天終再度現身並更新微博。（微博）

時隔一星期，位於北京的中國傳媒大學在官網發布新聞稿，指該校黨委書記陳文申到「崔永元口述歷史研究中心」調研，並提到「中心創始人崔永元等匯報了研究中心成立以來取得的主要成績」，是崔永元事後首次現身，他其後亦終再度更新微博，高興表示「開學了！」

崔永元口述歷史研究中心於2012年成立，創辦人是中傳校友崔永元，其是全國首個專門從事口述歷史收集整理和學術研究的高校機構，如今更已成為全國最大的口述歷史資料庫和專業研究機構。據新聞稿指出，崔永元感謝校方一直給予的支持，並就中國口述歷史事業的長遠發展及口述歷史學院相關事宜提出初步規劃意見。

王林清承認自己偷拿卷宗，一為洩憤，二為阻止別人辦案。（央視截圖）

值得一提是，崔永元至今尚未回應王林清監守自盜一事，但鑑於王林清已涉嫌犯罪被立案偵查，意味著崔永元亦有可能涉嫌參與犯罪，以致外界一直猜測此前的失聯或與被帶走協助調查有關。

（綜合報道）