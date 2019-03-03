【2019兩會】首場「部長通道」開啟　六名部、局負責人接受訪問

全國政協十三屆二次會議開幕會結束，今年兩會的首場「部長通道」正式開啟，列席會議的國務院組成部門各負責人在此接受傳媒集中採訪，公布權威消息、解讀政策舉措、回應熱點難點等。 六位部門負責人會在通道接受記者採訪，包括民航局局長馮正霖、退役軍人事務部部長孫紹騁、國家文物局局長劉玉珠、國家醫療保障局局長胡靜林、國家國際發展合作署署長王曉濤和生態環境部部長李幹杰。

生態環境部部長李幹杰。（直播片段）

【17:15】生態環境部部長李幹杰接受訪問。他表示，各地各部門按照黨中央、國務院的決策部署，生態環境質量持續明顯改善。生態環保領域各項指標圓滿完成年度計劃，達到了十三五規劃的要求。

他又指，當前面臨的問題不少，挑戰很多、很大，當前形勢一點也不容樂觀，甚至相當嚴峻。生態環境部將綜合施策，運用好市場、經濟手段，做到兩手發力。宏觀層面做好頂層設計，微觀方面強化執法，傳遞壓力，既解決歷史遺留問題，又攻艱克難，堅決避免數字環保、口號環保，確保環境質量改善是沒有水份的。

同時，李幹杰表示，要聚焦打好7場環保戰役，包括藍天保衛戰、城市黑臭水體攻堅戰等，以實在的成效取信於民。

國家國際發展合作署署長王曉濤接受訪問。（直播片段截圖）

【17:09】國家國際發展合作署署長王曉濤接受訪問。他表示，援外工作將以習近平外交思想為主導，把中國人民的正義感和同情心展示給國際社會，也將和世界各國和國際組織共同努力，構建人類命運共同體作出積極貢獻。

他又指，中國仍是發展中國家，對外援助仍然屬於「南南合作」的範疇。量力而行，盡力而為，始終是中國堅持的一項重要的原則，會精打細算，確保花好每一分錢。

國家醫療保障局局長胡靜林。 (直播截圖)

【16:59】國家醫療保障局局長胡靜林接受訪問。他指出，抗癌藥進入醫保只是第一步。今年的任務中央已經明確，就是要把更多救命救急的好藥納入醫保。首先就是要改革現行的目錄管理辦法，建立醫保目錄動態調整機制，同時要啟動2019年目錄調整工作，預計這項工作在9月份完成，因為涉及的面比較多，涉及的藥品面也比較多，任務相當艱鉅。

他又指，今年國家醫保局將把打擊欺詐騙保作為醫保工作的頭等大事，具體措施包括提高檢查力度、加大曝光力度、用好舉報獎勵制度、加強內部監管等。

國家文物局局長劉玉珠。（直播片段）

【16:48】國家文物局局長劉玉珠接受訪問。他表示，博物館的發展過程中，人民對於多元化高品質的文化需求愈來愈大，博物館供應的服務遠達不到需要，還有很多的路要走。國家文物局會爭取在今年與有關部門出台博物館改革的實施意見。

他要求各市縣的書記、市縣長們，在正在進行的市縣行政機構改革當中，能夠結合本地的實際，多關心和支持一下基層的文物行政管理部門和它的隊伍建設。

退役軍人事務部部長孫紹騁。（直播截圖）

【16:40】退役軍人事務部部長孫紹騁開始接受訪問。他表示，今年將著手制定11部法規和17個政策文件，重點是《退役軍人保障法》和《關於加強新時代退役軍人工作的意見》。如果進展順利，《退役軍人保障法》今年下半年可以提交全國人大常委會審議。

他強調，退役軍人保障體系廣義上包括三個方面，即政府機關、事業單位和社會力量。這「三駕馬車」只有齊頭並進，退役軍人工作才能做好。

他續指，目前保障體系正在組建，還不完善，存在著很多薄弱環節。一個省市區的退役軍人廳局已經掛牌成立，市縣兩級正在組建，到3月底才能完成，原有的事業單位正在和已經完成了轉立，即是由人社部轉到退役軍人部門，國家退役軍人服務中心已經成立，省以下正在積極組建，今年5月份才能完成。動員社會力量為退役軍人服務的政策措施正在研究，將陸續出台。

孫紹騁表示，退役軍人服務中心和服務站是從中央到村六級都要設立，中央和省市縣建立服務中心，鄉村兩級建立服務站，要求全覆蓋，並要求做到有機構、有編制、有人員、有場所、有經費、有保障。

首先登場的是中國民航局局長馮正霖。（影片截圖）

【16:36】馮正霖表示，北京大興國際機場將於今年6月30日竣工驗收，9月30日之前啟用。目前，大興國際機場的主體工程已經全部完成，現在正在進修機場的內裝修和機電設備調試工作。另外機場的運行設備、設施，已經進行了校驗。大興國際機場作為國家的國際航空樞紐，目標2022年完成吞吐量4500萬人次，2025年完成吞吐量7500萬人次。

【16:26】全國政協會議開幕會結束，「部長通道」正式開啟。首先登場的是中國民航局局長馮正霖，他表示，要以「零容忍」的態度對待安全穩患，確保民航安全。他又指，民航局將推出多項提升措施，包括「無紙化」、自助服務、探索「安檢新模式」、托運全監督、進一步推廣航班WIFI技術、機場餐飲同城同質同價、「12326」民航服務監督電話等。

接受傳媒集中採訪 公布權威消息、解讀政策舉措

「部長通道」是指位於人民大會堂北大廳外一段長度不過百多米的通道。自2014年的全國兩會開始，列席會議的國務院組成部門負責人前往北大廳參加全體會議時，都會主動停下來接受傳媒集中採訪，公布權威消息、解讀政策舉措、回應熱點難點等，「部長通道」由此而起。2015年，官方隆重其事，在「部長通道」鋪設紅地氈，使之成為定制。

據統計，去年全國兩會期間共有5場「部長通道」，合計有30位國務院各部委負責人亮相接受採訪。值得留意的是，兩會新聞中心有關負責人早前介紹，今年大會將盡可能邀請新部門負責人以及「兩高」（最高人民法院及最高人民檢察院）負責人亮相「部長通道」，意味「兩高」的負責人會首次在「部長通道」登場。