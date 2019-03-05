【2019兩會】李克強：2019年中國GDP增速目標6%至6.5%

十三屆全國人大二次會議在人民大會堂開幕，聽取國務院總理李克強關於政府工作的報告，審查國務院關於2018年國民經濟和社會發展計畫執行情況與2019年國民經濟和社會發展計畫草案的報告，審查國務院關於2018年中央和地方預算執行情況與2019年中央和地方預算草案的報告。 李克強指出，2018年中國國內生產總值增長6.6%，總量突破90萬億元（人民幣，下同）；2019年GDP增速目標6%至6.5%。

全國人大會議現場。

國務院總理李克強代表國務院做政府工作報告。

李克強首先對2018年工作進行回顧。

李克強說，去年中國經濟運行保持在合理區間，國內生產總值增長6.6%，總量突破90萬億元，經濟增速與用電、貨運等實物量指標相匹配。居民消費價格上漲2.1%，國際收支基本平衡，城鎮新增就業1361萬人、調查失業率穩定在5%左右的較低水準。

他又指，中國經濟結構不斷優化，消費拉動經濟增長作用進一步增強，服務業對經濟增長貢獻率接近60%，單位國內生產總值能耗下降3.1%。中國發展新動能快速成長，日均新設企業超過1.8萬戶，市場主體總量超過1億戶。

李克強指出，中國去年全年為企業和個人減稅降費約1.3萬億元，及時應對股市、債市異常波動，人民幣匯率基本穩定，外匯儲備保持在3萬億美元以上。

李克強說，過去一年中國面對的是深刻變化的外部環境；經濟全球化遭遇波折，多邊主義受到衝擊，國際金融市場動蕩，特別是中美經貿摩擦給一些企業生產經營、市場預期帶來不利影響，但是，「中國的發展沒有過不去的坎。」

李克強說，過去一年是中國發展面臨多年少有的國內外複雜嚴峻形勢。

李克強又提出2019年目標。

他指，今年經濟社會發展的主要預期目標是：國內生產總值增長6%－6.5%；城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮登記失業率4.5%以內；居民消費價格漲幅3%左右；國際收支基本平衡，進出口穩中提質；宏觀杠杆率基本穩定，金融財政風險有效防控；農村貧困人口減少1000萬以上，居民收入增長與經濟增長基本同步；生態環境進一步改善，單位國內生產總值能耗下降3%左右，主要污染物排放量繼續下降。上述主要預期目標，體現了推動高品質發展要求，符合中國發展實際，與全面建成小康社會目標相銜接，是積極穩妥的。

他又指出，積極的財政政策要加力提效。今年赤字率擬按2.8%安排，比去年預算高0.2個百分點；財政赤字2.76萬億元，其中中央財政赤字1.83萬億元，地方財政赤字9300億元。

他說，今年財政支出超過23萬億元，增長6.5%。中央對地方均衡性轉移支付增長10.9%。改革完善縣級基本財力保障機制，緩解困難地區財政運轉壓力，決不讓基本民生保障出問題。

全國人大會議現場。

李克強又提及2019年政府工作任務。

李克強說，要實施更大規模的減稅。普惠性減稅與結構性減稅並舉，重點降低製造業和小微企業稅收負擔。深化增值稅改革，將製造業等行業現行16%的稅率降至13%，將交通運輸業、建築業等行業現行10%的稅率降至9%，確保主要行業稅負明顯降低；保持6%一檔的稅率不變，但通過採取對生產、生活性服務業增加稅收抵扣等配套措施，確保所有行業稅負只減不增，繼續向推進稅率三檔並兩檔、稅制簡化方向邁進。

他又表示，要明顯降低企業社保繳費負擔。下調城鎮職工基本養老保險單位繳費比例，各地可降至16%。此外，還有確保減稅降費落實到位，全年減輕企業稅收和社保繳費負擔近2萬億元。

李克強說，這會給各級財政帶來很大壓力，為支持企業減負，各級政府要過緊日子，想方設法籌集資金。中央財政要開源節流，增加特定國有金融機構和央企上繳利潤，一般性支出壓減5%以上、「三公」經費再壓減3%左右，長期沉澱資金一律收回。

李克強又提及著力緩解企業融資難融資貴問題。他說，今年國有大型商業銀行小微企業貸款要增長30%以上。

此外，要有效發揮地方政府債券作用。今年擬安排地方政府專項債券2.15萬億元，比去年增加8000億元，為重點項目建設提供資金支援，也為更好防範化解地方政府債務風險創造條件。合理擴大專項債券使用範圍。繼續發行一定數量的地方政府置換債券，減輕地方利息負擔。鼓勵採取市場化方式，妥善解決融資平台到期債務問題。

關於就業，李克強表示，對招用農村貧困人口、城鎮登記失業半年以上人員的各類企業，三年內給予定額稅費減免。要實施職業技能提升行動，從失業保險基金結餘中拿出1000億元，用於1500萬人次以上的職工技能提升和轉崗轉業培訓。此外，還要改革完善高職院校考試招生辦法，鼓勵更多應屆高中畢業生和退役軍人、下崗職工、農民工等報考，今年大規模擴招100萬人。

李克強還指出，要進一步縮減市場准入負面清單，推動「非禁即入」普遍落實。審批事項應減盡減。今年，要對所有涉企經營許可事項實行“證照分離”改革，使企業更便捷拿到營業執照並儘快正常運營。

李克強表示，要深化收費公路制度改革，兩年內基本取消全國高速公路省界收費站。

李克強又指，要深化收費公路制度改革，兩年內基本取消全國高速公路省界收費站。此外，今年中小企業寬帶平均資費再降低15%，移動網絡流量平均資費再降低20%以上。 ​​​​

李克強說，要加大基礎研究和應用基礎研究支持力度，強化原始創新，加強關鍵核心技術攻關。他稱，要充分尊重和信任科研人員，賦予創新團隊和領軍人才更大的人財物支配權和技術路線決策權。進一步提高基礎研究項目間接經費占比，開展項目經費使用「包幹制」改革試點，不設科目比例限制，由科研團隊自主決定使用。還要加強科研倫理和學風建設，懲戒學術不端，力戒浮躁之風。

人民大會堂。

李克強強調，下大氣力優化民營經濟發展環境，鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。對各類所有制企業平等對待。保護產權必須堅定不移，對侵權行為要依法懲處，對錯案冤案要有錯必糾。要努力打造良好營商環境，讓企業家安心搞經營、放心辦企業。

深化財稅金融體制改革。加大預算公開改革力度，推進中央與地方財政事權和支出責任劃分改革。健全地方稅體系，穩步推進房地產稅立法。

李克強說，加大吸引外資力度。進一步放寬市場准入，縮減外資准入負面清單，允許更多領域實行外資獨資經營。落實金融等行業改革開放舉措，完善債券市場開放政策。加快與國際通行經貿規則對接，提高政策透明度和執行一致性，營造內外資企業一視同仁、公平競爭的公正市場環境。加強外商合法權益保護。賦予自貿試驗區更大改革創新自主權，增設上海自貿試驗區新片區，推進海南自貿試驗區建設、探索建設中國特色自由貿易港。

中國將降低並統一大病保險起付線，報銷比例由50%提高到60%。

教育方面，李克強指，國家財政性教育經費占國內生產總值比例繼續保持在4%以上，中央財政教育支出安排超過1萬億元。

保障基本醫療衛生服務，中國將繼續提高城鄉居民基本醫保和大病保險保障水準，居民醫保人均財政補助標準增加30元，一半用於大病保險。降低並統一大病保險起付線，報銷比例由50%提高到60%。

此外，李克強說，中國受癌症困擾的家庭以千萬計，要實施癌症防治行動，推進預防篩查、早診早治和科研攻關，著力緩解民生的痛點。做好常見慢性病防治，把高血壓、糖尿病等門診用藥納入醫保報銷。抓緊落實和完善跨省異地就醫直接結算政策，儘快使異地就醫患者在所有定點醫院能持卡看病、即時結算，切實便利流動人口和隨遷老人。

關於對台工作，李克強說，要全面貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。堅決反對和遏制台獨分裂圖謀和行徑，堅決維護國家主權和領土完整。深化兩岸融合發展，持續擴大兩岸經濟文化交流合作。