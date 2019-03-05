【2019兩會．直播】李克強：2019年中國GDP增速目標6%至6.5%

十三屆全國人大二次會議在人民大會堂開幕，聽取國務院總理李克強關於政府工作的報告，審查國務院關於2018年國民經濟和社會發展計畫執行情況與2019年國民經濟和社會發展計畫草案的報告，審查國務院關於2018年中央和地方預算執行情況與2019年中央和地方預算草案的報告。 李克強指出，2018年中國國內生產總值增長6.6%，總量突破90萬億元（人民幣，下同）；2019年GDP增速目標6%至6.5%。

全國人大會議現場。

國務院總理李克強代表國務院做政府工作報告。

李克強首先對2018年工作進行回顧。李克強說，過去一年是中國發展面臨多年少有的國內外複雜嚴峻形勢，經濟出現新的下行壓力，但中國完成全年經濟社會發展主要目標任務，決勝全面建成小康社會又取得新的重大進展。

李克強指，去年中國經濟運行保持在合理區間，國內生產總值增長6.6%，總量突破90萬億元，經濟增速與用電、貨運等實物量指標相匹配。居民消費價格上漲2.1%，國際收支基本平衡，城鎮新增就業1361萬人、調查失業率穩定在5%左右的較低水準。

他又指，中國經濟結構不斷優化，消費拉動經濟增長作用進一步增強，服務業對經濟增長貢獻率接近60%，單位國內生產總值能耗下降3.1%。中國發展新動能快速成長，日均新設企業超過1.8萬戶，市場主體總量超過1億戶。

李克強指出，中國去年全年為企業和個人減稅降費約1.3萬億元，及時應對股市、債市異常波動，人民幣匯率基本穩定，外匯儲備保持在3萬億美元以上。

李克強說，過去一年，成績來之不易；我們面對的是深刻變化的外部環境；經濟全球化遭遇波折，多邊主義受到衝擊，國際金融市場動蕩，特別是中美經貿摩擦給一些企業生產經營、市場預期帶來不利影響，但是，「中國的發展沒有過不去的坎。」

李克強說，過去一年是中國發展面臨多年少有的國內外複雜嚴峻形勢。

李克強又提出2019年目標，他指，今年經濟社會發展的主要預期目標是：國內生產總值增長6%－6.5%；城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮登記失業率4.5%以內；居民消費價格漲幅3%左右；國際收支基本平衡，進出口穩中提質；宏觀杠杆率基本穩定，金融財政風險有效防控；農村貧困人口減少1000萬以上，居民收入增長與經濟增長基本同步；生態環境進一步改善，單位國內生產總值能耗下降3%左右，主要污染物排放量繼續下降。上述主要預期目標，體現了推動高品質發展要求，符合中國發展實際，與全面建成小康社會目標相銜接，是積極穩妥的。

他又指出，積極的財政政策要加力提效。今年赤字率擬按2.8%安排，比去年預算高0.2個百分點；財政赤字2.76萬億元，其中中央財政赤字1.83萬億元，地方財政赤字9300億元。

他說，今年財政支出超過23萬億元，增長6.5%。中央對地方均衡性轉移支付增長10.9%。改革完善縣級基本財力保障機制，緩解困難地區財政運轉壓力，決不讓基本民生保障出問題。