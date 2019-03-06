【侵害名譽】拖賠償半年淪老賴　葉璇向男友舊愛道歉：我特別後悔

香港藝人葉璇此前被小默先生前女友呂梅提告侵犯名譽權，法院判處葉璇敗訴，但她未有按判決要求道歉及賠償，結果被納入失信被執行人名單，成為了「老賴」，限制消費及出境。 及至上周日（2月24日），葉璇欲乘搭飛機離開時，在北京首都機場被出入境邊防機關當場攔截，經教育訓誡後終在周二（5日）正式向呂梅的律師遞交道歉信，同時繳納罰款8萬元（人民幣．下同）。葉璇在其親手書寫的道歉信中直言「當初真的是腦子壞掉」、「我特別後悔」，強調會直面錯誤並承擔相關法律責任。

葉璇拒不履行法院判決，結果成為「老賴」。（微博）

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事緣自葉璇與小默先生在2015年公開戀情後，後者隨即被傳出一腳踏兩船，前女友呂梅更在微博上發布文章，字裏行間暗指小默先生曾經出軌。葉璇為護愛郎，向呂梅提告造謠，並在網上發表〈當寄生蟲的人生是沒有尊嚴的〉一文，內容涉批評呂梅，因而反被對方提告侵犯名譽權。

上海徐匯法院在去年4月作出一審判決，葉璇敗訴，須立即停止侵害呂梅的名譽權，刪除在微博中的相關微博文章及評論、回復，同時要以書面形式道歉，並賠償相關費用共計約9600元。葉璇不服判決提出上訴後被駁回，二審維持原判，判決8月1日起生效。但葉璇未有理會判決，呂梅遂在9月10日向法院申請強制執行，要求其於9月18日到庭履行。葉璇當天沒有現身，結果翌日就被法院發出限制消費令，加上一直拒絕與法院聯絡，3個月後再被納入失信被執行人名單，並被採取限制出境措施。

值得一提是，葉璇與小默先生的關係一向撲朔迷離，二人的戀情一度非常高調，但早前葉璇一度將在微博上與小默先生的合照統統刪除掉，但又被發現近期二人在網上仍有互動，加上葉璇連日來在微博高調「放閃」，暗示自己被求婚，收車、收巨型鑽戒、豪宅等，完全令人摸不透葉璇的「另一半」究竟依然是小默先生，還是另有其人。

（綜合報道）