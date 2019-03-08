【2019兩會．直播】王毅談孟晚舟案：蓄意政治打壓，不當沉默羔羊

國務委員兼外交部長王毅在周五（8日）早上10時，就「中國的外交政策和對外關係」舉行記者會，回答中外記者提問。今次亦是王毅首次是國務委員身份在兩會面對中外媒體。

【10：44】今日俄羅斯國際通訊社記者：今年是中國和俄羅斯建交70周年。請問，今年中俄兩國雙邊和合作有甚麼亮點和難點？某些國家將莫斯科和北京之間這種極其緊密的關係視為威脅，您認為中俄兩國應該如何回應這種指責？

王毅：今年是中俄建交70周年。兩國關係走過了極不平凡的歷程。正是在這種磨礪和考驗中，中俄關係日臻穩定成熟，並且找到了一條正確的相處之道。兩國政治上彼此信任，經濟上互利合作，國際事務中相互支援，成為當今大國關係的典範，既為兩國人民帶來巨大福祉，也為地區和世界的和平穩定作出了重要貢獻。

2019年，中俄雙方將以建交70周年為契機，推動兩國全面戰略協作夥伴關係邁上新的台階。高層往來方面，普京總統將應習近平主席的邀請來華出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，習近平主席也準備應邀對俄羅斯進行國事訪問。我們相信，在兩國元首的共同引領下，中俄關係將邁入新的時代。

互利合作方面，去年中俄雙邊貿易額歷史性突破了1000億美元。今年兩國務實合作將迎來豐收之年，標誌性項目就是「一管兩橋」的落成。「一管」就是中俄東線天然氣管道，這一世紀工程將於年內通氣。「兩橋」，是指首座邊境的公路橋——黑河公路橋將於近期合攏通車，首座鐵路橋——同江鐵路橋也將很快建成。此外，我們還將繼續推動「一帶一路」同歐亞經濟聯盟深入對接，激發兩國務實合作的內生動力，在鞏固能源等傳統領域合作的同時，不斷開拓高科技、農業、電子商務、金融等新的增長點，推動合作提質升級，助力兩國發展，造福兩國人民。

國際事務中，中俄作為兩個世界大國和安理會常任理事國，肩負著重要職責和使命，我們在幾乎所有重大問題上都保持著密切溝通，持有相同或相近立場。新的一年，中俄將進一步加強戰略協作，堅定維護《聯合國憲章》的宗旨和原則，堅定維護國際戰略安全。只要中俄站在一起，世界就多一分和平、多一分安全、多一分穩定。

【10：39】中央廣播電視總台央視記者：我想問一個關於中美關係的問題，我們大家都知道，今年是中美建交40周年，中國有句古話叫「四十而不惑」。請問王國委，您覺得現在中美之間做到「四十而不惑」了嗎？您如何評價當下的中美關係？

王毅：中美建交40周年是我們雙方總結過去、規劃未來的重要年頭。40年來，中美關係風雨兼程，既取得了歷史性進展，同時也面臨著新的挑戰。過去的經驗歸結到一條，就是合則兩利，鬥則俱傷。儘管今天的國際形勢和中美兩國都已發生了很大變化，但這條啟示仍然是金科玉律，需要我們雙方堅持和維護，保持「不惑」的定力。今後的道路也已明確，就是共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。這是中美兩國元首達成的重要共識，也應當成為兩國各界的最大公約數和共同努力的方向。

中美之間在開展合作的同時，也會出現一些競爭，這是國際關係的正常現象，關鍵取決於我們如何看待和處理。一味放大競爭，就會擠壓合作的空間。聚焦擴大合作，才符合中美的共同利益，也是兩國對世界承擔的責任。我們希望美方摒棄零和思維，同中方相向而行，在深化合作的進程中形成良性競爭，在各自發展的同時實現互利雙贏。

王毅首次以國務委員身份在兩會面對中外媒體。（新華社）

【10：34】安莎社記者：歐盟在外交和貿易領域是中國最重要的戰略夥伴關係，歐中都是多邊主義和自由貿易的堅定支持者，同時雙方在一些問題上也有不同看法，並且各自在經歷一些困難。您認為雙方應該怎樣鞏固政治關係和互信？還有就是義大利正在考慮支持「一帶一路」倡議，但有媒體報道說，意方也面臨外界的壓力。您怎麼看？

王毅：我們始終把歐洲放在中國對外關係的重要位置，始終支援歐洲一體化進程和歐盟的團結自強。本月下旬，習近平主席今年首次出訪就選擇了歐洲，這充分體現了中國對歐洲的支持。

中歐關係當前總體向好，雙方之間的共識遠遠多於分歧。特別是面對充滿不確定性的國際形勢，中歐雙方在維護多邊主義、反對單邊主義和保護主義方面有著一致的立場和共同的訴求。另一方面，中歐關係也不時受到一些干擾和影響。我們希望與歐方加強對話溝通，妥善加以管控和處理。獨立自主歷來是歐洲的傳統。我們相信，作為國際上的主要力量之一，歐洲一定會從自身的根本和長遠利益出發，保持對華政策的獨立性、穩定性和積極性，與中方一道，深化各領域互利合作，共同為捍衛國際規則、維護世界和平作出貢獻。

意大利歷史上就是絲綢之路的重要節點，我們當然歡迎包括意大利在內的歐洲各國能夠更加踴躍、積極地參與到共建「一帶一路」進程當中。意大利是獨立自主的國家，我們相信你們會堅持自己作出的決定。

【10：28】香港鳳凰衞視記者：大家都非常關心孟晚舟案，這一事件在昨天又有新的進展，加拿大法院決定將延後引渡聆訊，而華為則宣布控告美國政府。在這件事情上，很多輿論認為，很明顯是美國在對中國的高技術企業進行政治打壓，您怎麼看？

王毅：只要秉持客觀公正立場都不難看出，最近針對中國特定企業和個人的行為根本不是甚麼單純的司法案件，而是蓄意的政治打壓。對此，我們已經並將繼續採取一切必要措施，堅決維護中國企業和公民的正當合法權益，這是中國政府義不容辭的職責。同時，我們也支持相關企業和個人拿起法律武器來維護自身權益，不當「沉默的羔羊」。

公道自在人心，正義終將到來。我們今天要維護的，不僅僅是一個企業的權益，而是一個國家、一個民族的正當發展權利，更是世界上所有希望提高自身科技發展水準國家的應有權利。我們希望各方都能夠遵守規則，摒棄偏見，共同為各國企業營造一個公平競爭的市場環境，共同為各國人士提供一個安全可靠的交往環境。

中阿衛視記者提問。（人民網）

【10：19】中阿衞視記者：今年4月份，第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將在北京舉行。請問王毅部長，有多少個國家的領導人將會參加本屆論壇？中方對於這屆論壇的合作成果有甚麼樣的期望？

王毅：非常歡迎阿拉伯朋友提問。這是一個很重要的問題。在各方的熱切期盼下，第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇已經確定將於4月下旬在北京舉辦。這是今年中國最重要的主場外交，也將是又一次全球矚目的國際盛會。屆時，習近平主席將出席高峰論壇開幕式並發表主旨演講，全程主持領導人圓桌峰會。此外，還將舉行高級別會議、分論壇以及工商活動等系列活動。

第二屆論壇有三個鮮明特點：一是規格更高。預定出席的外國國家元首和政府首腦人數將明顯超過首屆論壇。二是規模更大。屆時將會有來自100多個國家的數千名各界代表與會。三是活動更豐富。我們將舉辦12場推動務實合作的分論壇，還將首次舉辦企業家大會，為工商界對接合作搭建平台。

本屆高峰論壇的主題是「共建『一帶一路』、開創美好未來」，核心是推動「一帶一路」合作實現高品質發展。我們期待同各方深入交換意見，共商合作大計。我們將同各方就高品質發展彙聚共識，堅持共商共建共用的原則，宣導開放透明包容的理念，追求綠色環保可持續的發展。我們將與各國進一步對接發展戰略，打造新一批重點合作項目，推動落實聯合國2030可持續發展議程，在深化合作過程中更加重視民生的改善。我們將以共贏理念為指引，以互聯互通為主線，以增添共同發展動力為目標，打造更緊密的夥伴關係。正如習近平主席所說，「一帶一路」倡議源於中國，成果屬於世界。我們期待並相信，第二屆高峰論壇一定會圓滿成功，成為共建「一帶一路」進程中一座新的里程碑。

韓聯社記者提問。

【10：12】韓國韓聯社記者：朝美領導人第二次會晤未取得成果，半島局勢再次變得複雜難測，對於朝鮮半島無核化和建立半島和平機制，今年中方有何期待？將發揮何種作用？

王毅：祝賀你的中文又取得了新的進展，你的發音還是很正確的。韓國的朋友提問題肯定是關於朝鮮半島。朝美領導人河內會晤剛剛結束，我們認為這次會晤是政治解決半島核問題進程當中的重要一步。雙方能夠克服障礙，再次聚首，面對面坦誠交換意見，這本身就是積極進展，就值得充分肯定。國際社會應當鼓勵朝美雙方保持耐心，沿着推進半島無核化、建立半島和平機制的正確方向繼續前行。

我們認為，只要對話不停、方向不變，半島無核化的目標最終一定會得以實現。當然，半島核問題延宕幾十年，各種矛盾錯綜複雜，解決起來不可能一蹴而就，各方對此應有理性預期。不應從一開始就設置過高的門檻，也不應單方面提出不切實際的要求。解決問題的關鍵是各方都要跳出歷史的局限，打破互不信任的魔咒。

解決問題的途徑是共同制定出實現半島無核化和建立半島和平機制的總體路線圖，在此基礎上，按照分階段、同步走的思路，明確每個階段相互聯繫、相互促進的具體措施。在各方同意的監督機制下，由易到難，循序推進。

中國在朝鮮半島問題上始終堅持無核化目標，堅持對話協商解決問題，堅持維護半島和平穩定。我們已經為此努力了20多年，中國的作用不可替代。下一步，中方將同各方一道，朝着既定目標繼續作出我們的貢獻。

王毅回答中外記者提問。（新華社）

【10：05】人民日報記者：首先感謝您對我們女同胞的節日祝福，謝謝。我的問題是，今年是新中國成立70周年，你認為新中國外交70年來最重要的成就和經驗是甚麼？在當前形勢下有何重要意義？

王毅：這個問題作為第一個問題是非常合適的。今年是新中國成立70周年，70年來，在中國共產黨的堅強正確領導下，中國人民團結奮鬥、砥礪前行，取得了舉世矚目的巨大成就。中國外交開拓進取、攻堅克難，也走過了波瀾壯闊的歷史征程。正如習近平總書記指出，中國正在日益走近世界舞台的中央。

中國外交的輝煌成就，首先歸功於黨的領導，這是中國外交最根本的政治保障。70年來，中國共產黨與時俱進，不斷豐富發展具有中國特色的外交理論體系，形成了一系列優良傳統和鮮明特色。獨立自主是中國外交的基石，天下為公是中國外交的胸懷，公平正義是中國外交的堅守，互利共贏是中國外交的追求，服務發展是中國外交的使命，外交為民是中國外交的宗旨。

2018年中央外事工作會議確立了習近平外交思想的指導地位，這是新中國外交理論建設具有劃時代意義的重大成果，為進入新時代的中國外交提供了根本遵循，也為探索解決當今世界各種複雜問題指明了方向。

當今世界正處於百年未有之大變局。中國外交正站在新的歷史起點，我們將在以習近平同志為核心的黨中央領導之下，全面貫徹落實習近平外交思想，不忘初心、牢記使命，堅持和平發展道路，踐行合作共贏理念，維護現有國際體系，承擔更多的國際責任。既為實現民族復興創造更為有利的外部條件，又為維護世界和平、促進人類進步作出新的更大貢獻。

十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行記者會，國務委員兼外交部長王毅就中國外交政策和對外關係相關問題回答中外記者提問。（新華社）

【10：03】王毅：各位記者朋友，大家上午好。很高興再次在每年一度的兩會期間同各位朋友見面。首先我還是要再次向在座的女士們，向所有女同胞們致以節日的祝福，今天是「三八」婦女節，是你們的節日。

過去一年，面對紛繁複雜的國際形勢，中國外交在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，保持定力、與時俱進，又取得了新的重要成就。今天，我願盡可能全面地向大家介紹中國的外交政策，進一步增進中國同世界的相互了解。我願意回答大家的提問。