【埃塞俄比亞空難】中國民航局下令停用波音737MAX

埃塞俄比亞航空周日（10日）早上一班航班編號為ET302的客機，在飛往肯尼亞途中不幸墜毀，航空公司證實機上157人全部遇難，包括8名中國籍人士。

失事客機型號為波音737 MAX 8，與2018年10月印尼獅航空難中的飛機屬同一機型。消息指，國內航司已經接到民航總局的通知，要求737 MAX暫停運行，今日由737 MAX執飛的北京出港航班已經全部調整為737-800執行。