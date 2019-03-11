【埃塞俄比亞空難】中國民航局下令停用波音737MAX

撰文：崔德興
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埃塞俄比亞航空周日（10日）早上一班航班編號為ET302的客機，在飛往肯尼亞途中不幸墜毀，航空公司證實機上157人全部遇難，包括8名中國籍人士。
失事客機型號為波音737 MAX 8，與2018年10月印尼獅航空難中的飛機屬同一機型。消息指，國內航司已經接到民航總局的通知，要求737 MAX暫停運行，今日由737 MAX執飛的北京出港航班已經全部調整為737-800執行。
此前一直由波音737 MAX執飛的廈門航空MF8031航班，從今日開始也改成波音737-800機型。（flightradar24網頁）
據《財經網》報道引述業內人士指，國內航空公司已經停止運行大部分波音737MAX，不少航線改用737-800執行。
報道又稱，有業內人士透露，航空公司也已經接到民航總局通知，要求國內航司全部暫停運行737 MAX。
據了解，今日國航從北京飛往貴陽的航班CA1461，改為波音737-800機型執飛。此前一直由波音737 MAX執飛的廈門航空MF8031航班，從今日開始也改成波音737-800機型。
截止2019年1月，波音737 MAX系列飛機已經交付350架，訂單數達到5077架。國內多家航空公司均有訂購737 MAX機型，目前交付數量已超60架，包括廈門航空接收9架、海航接收7架、南航接收16架、國航接收14架、東航接收13架等。