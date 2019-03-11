天津濱海新區人大常委會原主任受賄逾億被起訴

近日，天津市濱海新區人大常委會原主任張家星的起訴書被公開。他被指控非法收受價值逾億人民幣的財物。

起訴書顯示，2004年至2009年，張家星利用擔任天津市塘沽區區長的職務便利，為天津3家單位，在非法修建高爾夫球場、違規返還土地出讓金等事宜上提供幫助。

2006年至2009年，張家星直接或者通過其弟張家月索取、非法收受上述單位及人員給予的財物共計折合人民幣108100077.48元。其中，張家月夥同張家星索要、非法收受上述單位及人員給予的財物共計折合人民幣64928074.48元。

公開資料顯示，張家星出生於1953年2月，中央黨校研究生學歷。21歲任塘沽區新城公社武裝部幹部、團委專職副書記。此後的仕途一直未離這裡。

2009年11月，國務院正式批復濱海新區行政體制改革方案，設立天津市濱海新區。此後，張家星被選為濱海新區黨工委副書記。2010年1月，履新天津市濱海新區人大常委會主任。

2015年4月24日，張家星被查，3個月後被「雙開」。其落馬時，還是天津市第九屆委員會委員。

「雙開」通報當時指出，張家星大搞權錢交易、瘋狂斂財，支援和放任家族經商斂財牟利、與民爭利的典型。此外，他在土地出讓、土地規劃修改、容積率提高等方面為不法私營企業主謀取利益，收受賄賂。

（人民檢察院信息公開網）