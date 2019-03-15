【2019兩會．直播】全國人大會議閉幕　李克強會見中外記者

十三屆全國人大二次會議今天（15日）閉幕，國務院總理李克強早上10時30分在人民大會堂三樓金色大廳會見中外記者，並回答記者提出的問題。

人民日報記者提問。

【11:57】人民日報記者：去年以來，一些企業存在裁員的情況，有的內外資企業開始向境外轉移。同時也有一些企業反映，他們想招一些合適的技術工人卻很難。所以請問總理，您將採取哪些政策措施來推動這些問題的解決？

李克強：看來你確實感受到就業是個難題啊。在中國現代化進程當中，就業會始終是一個巨大的壓力。我們每年新增城鎮就業勞動力1500多萬，未來幾年不會減，而且還要給幾百萬新進城農民工提供打工的機會。今年我們確定要確保新增城鎮就業人數在1100萬人以上，實際上我們希望能夠實現去年的實際規模，也就是1300萬人以上的就業。所以，我們把就業優先的政策首次和財政政策、貨幣政策並列為宏觀政策，財政和貨幣政策不管是減稅、還是降低實際利率水準，在很大程度上都是圍繞著就業來進行的。有了就業，才會有收入，才會有社會財富的創造。

我們說保持經濟運行在合理區間，首先是要保就業，不許經濟滑出合理區間，就是不讓出現失業潮。我們要多措並舉，對一些重點人群要繼續保障他們就業，像大學畢業生、復轉軍人、轉崗職工等。今年的高校畢業生又達834萬，比去年還多，創歷史新高。我們還要確保不出現零就業家庭，對那些容納勞動力比較多的企業要給政策優惠支持。我們還要推動創新創業創造，用好大眾創業、萬眾創新平台，來提供更多的就業崗位。就業好不好，這本身也是經濟好不好的一個重要體現。

政府工作報告主要講了保障城鎮新增就業，這裡我想特別強調一下農民工就業。中國現在有2.8億多農民工，而且每年是以百萬計的數量在增長。他們是許多產業行業的主力軍，農民的收入大部分來自於打工收入。農民工的身後可以說有無數家庭的期待。講到這裡，我就想起兩年前到我國東北一個中型城市的建設樞紐工地上去考察，有一個印象至今揮之不去。在寒冷的天氣裡農民工在施工，其中有一位農民工跟我歲數差不多大，我和他對話，他就希望一條：多加班，多掙錢。我說為什麼？他說他的一個孩子考上了重點大學，他要掙錢使孩子安心學習，並且學習好。我從他的眼神裡面看到他對下一代、對未來的期待。

我們中華民族幾千年生生不息，這40年來有如此巨大變化，教育的確起了巨大支撐作用。所以我們要善待農民工，不僅要給他們提供打工的機會，而且要保障他們應有的所得。現在不時發生農民工欠薪的問題，我們要立法規，堅決打擊那些惡意欠薪的行為，確保農民工打工有機會，而且合法權益得到保障，要看到他們的身後是無數家庭的希望。

東森新聞雲記者提問。

【11:53】東森新聞雲記者：今年年初習近平總書記在《告台灣同胞書》40周年紀念會上的重要講話，在兩岸引起廣泛關注。外界很關注大陸今年會具體如何貫徹和落實，舉例來說像促進兩岸共同發展和兩岸民眾福祉方面。

李克強：今年年初，習近平總書記在紀念《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話，闡述了我們關於台灣問題的大政方針、原則立場。我們將繼續堅持一個中國原則和「九二共識」，反對「台獨」，促進兩岸關係和平穩定發展，促進祖國和平統一。

兩岸同胞同根相繫，我們願意出台更多的優惠政策，讓台灣同胞在大陸不論是投資興業、就業就學、生活居住，都能夠享受到和大陸同胞同等待遇。我們已經出台了促進兩岸經濟文化交流合作的「31條舉措」，現在的問題是要把這「31條舉措」紮紮實實地落到位，而且在這個過程當中，還應當有新的舉措。因為兩岸同胞共用發展機遇，走得越近越親，兩岸關係的發展就會越好越實。我們都希望能夠共圓中華民族偉大復興的夢想。

新華社記者提問。

【11:36】新華社記者：2018年是中國改革開放40周年，提出了改革要再出發，現在國內外對中國加快改革有許多新期待。請問總理，今年改革會有什麼具體的行動？在優化營商環境方面會有哪些新舉措？

李克強：改革開放40年來，中國發展取得了巨大的成就，惠及了億萬中國人民。這條路我們會繼續走下去，而且應該越走越深入、越寬廣。也就是說，我們要繼續推進建設社會主義市場經濟，繼續堅持市場化改革的方向。政府要堅持推進市場化、法治化的改革，以實際行動、具體舉措讓改革成果不斷顯現。

政府的改革應該是更好地讓市場在配置資源中發揮決定性作用，也就是說要圍著市場做文章，不是老給市場下指令，讓市場做什麼，而是要把市場的活力激發出來。這次我在參加兩會的時候，不少代表委員都提出來希望繼續優化營商環境，給企業好的營商環境、公平的營商環境，市場就會發揮自身的力量。應該說，我們這幾年通過「放管服」改革，營商環境的優化是取得成效的。去年有關國際組織把中國營商環境的排名，提升了30多位。但社會上也有呼聲，營商環境改善得還不夠，還有較大差距。我們要傾聽這種呼聲，進一步改善營商環境。營商環境好了，市場的活力和社會的創造力就會更大釋放出來。

改善營商環境，還是要放管結合併重。放就是要平等地放，不能搞三六九等。我們減少審批程序、辦證辦照時間，應該說對各類所有製企業，原則是一視同仁的。現在開辦企業拿營業執照的時間，經過幾年努力，已經從22天降到了8.5天，今年要力爭降到5天，有的地方可以降到3天，目前有的發達國家才1天。我到基層去調研，有不少企業反映，拿到營業執照以後還需要很多證，這是所謂准入不准營。我們要採取措施，除了涉及公共安全、特種行業之外，都應該拿到營業執照以後就可以正常經營。政府的監管部門可以加強事中事後監管，在這個過程當中，對企業的行為進行甄別辨別，需要發證的發證，不符合資質條件的，該逐出市場就逐出市場。

寬進就要嚴管。公平的准入，公正的監管，這是鳥之兩翼，不可偏廢。如果我們監管不到位，那些坑蒙拐騙、侵犯知識產權、假冒偽劣、惡意拖欠款項的行為就有可能肆意妄為。我聽到這次兩會上一些政協委員反映，他們遇到的是打官司難、討債難，政府的監管不到位。監管要把規則公開透明，讓被監管者知道自己該做什麼、不該做什麼。監管不能搞選擇性監管、任性監管。要形成一種放和管結合、有效的制度性安排。

說到政府的規則，監管要公正，個人的隱私也要保護。這就使我聯想到剛才彭博社記者提了一連串問題，其中有一個問題我要明確地回答你。你說中國政府有沒有要求自己的企業去監聽他國的信息，我不知道指的是監聽政府的還是公民個人的，反正有一條，這樣做不符合中國法律，也不是中國行事的方法，現在不會有，將來也決不會有。

回到新華社記者剛才關於營商環境的提問上。我可以這麼說，減稅降費和簡政、公平監管，這是我們應對經濟下行壓力、激發市場活力的兩個重要的關鍵舉措。目的還是要讓中國經濟行穩致遠，而且活力四射。

現場坐滿中外媒體記者。

【11:32】彭博新聞社記者：過去幾個月關於中美關係的報導多數集中在貿易，以及中美兩國是否能達成有關協議上，或者是集中在關於技術的問題上。美國告誡其他國家，不要使用中國的電信設備，因為這可能被用來對其進行監視。似乎，中美建交40年以來，現在兩國關係當中的猜疑和競爭比以往任何時候都嚴重。總理先生，我想問您的問題是，您如何看待現在的中美關係，您對中美關係未來的走向持何看法？您能否簡單談及目前中美面臨的一些具體的衝突點？比如貿易問題，什麼樣的貿易協議中方可以接受，什麼樣的不能接受？在技​​術問題上，中國政府是否會迫使中國的有關企業幫助其監視他國？

李克強：你對背景的描述和提出的問題都比較多，你自己做了一個歸納，就是到底中美關係現在怎麼樣，未來怎麼走？

我認為，中美建交40年來，兩國關係可以說是一直向前，取得了豐碩成果。在這個過程當中曲折不斷、風雲變幻，但是向前走的大趨勢沒有改變。因為中美兩國之間有著廣泛的共同利益，我們的共同利益是遠大於分歧的。中美之間保持穩定的雙邊關係，不僅有利於雙方，也有利於世界。我認為，在曲折中前行、繼續前行這個大趨勢是不會、也不應該改變的。

當然，中美關係保持總體穩定的同時，一些矛盾糾紛也經常突出地表現出來。一段時間以來，表現比較突出的是中美經貿摩擦，但是中美雙方磋商一直沒有停。在去年二十國集團領導人峰會期間，兩國元首達成了重要共識，現在雙方的磋商還在繼續進行。我們希望磋商能有成果，能夠實現互利雙贏。我相信，這也是世界的期待。

中美作為兩大經濟體，經過幾十年來的發展、合作，可以說已是你中有我、我中有你，想人為地把這兩大經濟體隔開，那是不現實的，也是不可能的。我們還是應該本著合作比對抗好，相互尊重、平等互利這個原則去推動中美關係，包括經貿關係的發展，這樣可以使兩國人民從中受惠。對於矛盾和分歧，我們相信，中美兩國人民是有智慧、有能力來進行化解管控的，去推動符合世界潮流的中美關係保持穩定並且向著健康的方向發展。

中國新聞社、中國新聞網記者提問。

【11:16】中國新聞社、中國新聞網記者：我們注意到近幾年中國政府一直在著力改善民生，但是在民生領域也會聽到一些抱怨。明年就要全面建成小康社會了。除了脫貧之外，民生領域我們能有哪些實實在在的期待？政府對解決民生問題究竟是怎麼考慮的？

李克強：你問的問題很大，因為民生本身就是天大的事情，要做的事情很多。我們要在發展經濟的過程當中持續地改善民生，抓住民生的一些重點、難點問題，一件一件去做。現在大數據顯示，「一老一小」的問題，就是養老服務、托幼服務有困難。這個確實應該引起我們更高的重視。

現在中國老齡人口，如果60歲以上算，近2.5億人，65歲以上有1.7億人，6歲以下兒童有上億人，他們的服務問題涉及到絕大多數家庭，但是我們這方面的服務供給是不足的。全面實施兩孩政策以後，托幼難更突出了。養老機構現在能提供的服務，每百人只有三個床位。有的大城市統計，可能要到90歲以後才能等到養老床位。我說這句話的意思是，現在我們即便繼續加大養老機構、多功能幼兒園發展的力度，但還是跟不上需求增長的速度。怎麼辦？我到一些地方去調研，發現已經有好的經驗，就是重點發展社區的養老托幼服務，這樣可以做到就近可及、普惠公平，只要安全可靠，大家是歡迎的。

所以，我想還是要創新機制，對接群眾需求，發揮社會力量作用，加大政府扶持力度。比如說，提供公租房，讓那些從事助餐助行、日間照料、康復、老年大學等的社會力量免費使用，還可以給予水電氣的費用減免，可以減稅免稅，因為他們實際上也是幫政府共同解決民生之難。社區工作人員、政府的有關部門要保障公平准入，把主要的力量放在公正監管上，確保這些服務是安全可靠的，對那些違規的要堅決逐出市場，讓老人、孩子、家庭都放心安心。老年人能安度晚年，孩子們有幸福的童年，那就有千家萬戶幸福愉悅的家庭，也可以讓青年人或者中青年人有更多的精力去就業創業。當然，民生方面的問題還很多，我們會抓住重點難點，盡力而為、量力而行去解決。

韓國東亞日報記者提問。

【11:15】韓國東亞日報記者：朝美領導人河內會晤談崩之後，外界認為朝鮮有可能正在準備恢復發射火箭，朝鮮半島局勢下一步發展還是存在不確定性，中方對此如何看？第二個問題就是，中方作為和朝鮮保持戰略性溝通和高層來往的鄰邦，為了勸和促談，化解朝美之間的分歧，目前在發揮什麼樣的建設性作用？

李克強：半島問題可以說是錯綜複雜、由來已久，解決起來不可能一蹴而就。一段時間以來，大家都比較關注朝美領導人河內會晤。會晤後，雙方都表示要繼續接觸。所以我認為，接觸總比不接觸好。我們還是要保持耐心，要抓住機遇，特別是當前顯現出的積極因素，推動對話，特別是朝美對話，實現大家都希望得到的成果。中國始終堅持半島無核化，希望保持半島的和平穩定，這個立場從來沒有改變過。解決好半島問題，不僅對北南雙方，對地區、對世界都有利。

財新周刊記者提問。

【10:46】財新周刊記者：我想提問關於減稅降費的問題，中國政府出台了一系列關於減稅降費的舉措，不少企業家反映企業稅收依然很重，今年政府出台了更大規模的減稅降費，我想請問您認為企業能得到實惠嗎？財政可持續嗎？

李克強：近幾年我們利用營改增等載體，平均每年給企業減稅降費一萬億元，三年三萬億元。應該說，我們減稅的規模是比較大的，今年下決心要進行更大規模的減稅降費。把增值稅和單位社保繳費率降下來，減稅降費紅利近兩萬億元。這可以說是應對當前經濟下行壓力的一個十分重要的關鍵性舉措。

這樣做有利於公平，因為按照規則各類所有製企業普遍能從減稅費中受惠，而且政策效率很高，一竿子插到底，直達市場主體。4月1日就要減增值稅，5月1日就要降社保費率，全面推開。我看還沒有其他辦法比這種辦法給企業帶來的感受更公平、更有效。

今年更大規模的減稅降費實際上是一項重大改革和重要抉擇。之前我們反複測算，有多種方案，有一種就是今後幾年每年把增值稅率降一個百分點，但在當前情況下企業可能感受不深。所以我們下決心把佔增值稅50%多的製造業的增值稅率明顯降低3個百分點。把建築業等部分行業降1個百分點，其他所有行業也確保只減不增。由於稅制的原因可能在推進過程當中有些行業抵扣少了，稅收有增加的可能，我們也做了認真的準備，就是對他們加大抵扣的力度，用打補丁的辦法，並對所有的中小微企業實行普惠性減稅，確保所有行業稅負只減不增。對基本養老保險單位繳費率，我們還明確，可以從原規定的20%降到16%。

減稅是要減收的，我們今年安排財政支出和GDP增長同步，確保民生重點領域、三大攻堅戰支出只增不減。那麼人們會問你錢從哪裡來，赤字只提高了0.2個百分點，填不上這個窟窿怎麼辦？我們的辦法是，政府要過緊日子，不僅要壓縮一般公共預算的支出，而且增加特定的金融機構和央企上繳利潤、進入國庫，並把長期沉澱的資金收回。通過這些舉措，我們籌集了1萬億元資金。我們還要求地方政府也要挖潛，把自己的功課做足。對中西部地區，我們將給予適當的轉移支付支援。大規模減稅降費，是要動政府的存量利益，要割自己的肉。所以我說這是一項刀刃向內、壯士斷腕的改革。

剛才記者問，這樣做財政可持續嗎？這我們也是認真算過賬的。我們是給製造業等基礎行業、給帶動​​就業面最大的中小企業明顯減稅，這實際上是「放水養魚」、培育財源。我們前幾年營改增過程中起先也是財政減收的，但後來稅基擴大了，財政收入增長了。現在看，我們還要調整國民收入分配結構，這也是一項改革。從趨勢看，應該給實體經濟、給企業讓利，讓他們在國民收入分配的蛋糕中的比例更大，這樣能更多帶動就業，讓就業人群增加收入。為此，政府就要過緊日子，就要讓利，政府的存量利益也要動，得罪人也要動，讓利於企業，讓利於民，這樣財政才更可持續，反過來講可能就要打問號了。我們這樣做，不是說在預支未來，恰恰是在培育未來。

現在可以說是真金白銀已經備好了，有關部門和各級政府都要去落實，決不能讓政策打白條，更不允許變換花樣亂收費來衝擊減稅降費的成效，還是要讓企業、讓市場主體切實感受到更大規模減稅降費的實實在在效果。

路透社記者提問。

【10:36】路透社記者：去年，中國採取了一系列措施來放鬆貨幣條件，中國還加大了減稅降費的力度，今年中國表示將進一步放寬貨幣條件，將進一步減稅降費，還要加大基礎設施的投資。請問，中國經濟面臨的問題是否比之前預想的更為嚴重，如果經濟放緩繼續持續下去，中國是否會考慮採取更加有力的舉措？包括取消房地產限制和降低基準利率等？

李克強：這位記者朋友喜歡單刀直入，那我也開誠布公。中國經濟確實遇到了新的下行壓力，現在世界經濟都在放緩，就在這一個多月期間，幾大國際權威機構都在調低世界經濟增長的預期。中國適度調低增速預期目標，用的是區間調控的方式。既和去年經濟增速相銜接，也表明我們不會讓經濟運行滑出合理的區間。可以說給市場發出的是穩定的信號。

去年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全國上下奮力拼搏，在推進供給側結構性改革的進程中，面對國際貿易保護主義抬頭的背景，我們能實現6.6%的增速的確是來之不易。總量達到90萬億，在這個基礎上，今年預計增長6%-6.5%，這是高基數、大總量上的增長，可以說本身就是進。

當然，面對新的下行壓力，要有有力舉措。一種辦法是搞量化寬鬆，超發貨幣、大規模提高赤字率，所謂「大水漫灌」，蘿蔔快了不洗泥，一時可能有效，但會帶來後遺症，所以不可取。我們還是要堅持通過激發市場活力，來頂住下行壓力。前些年，我們也遇到下行壓力，我們採取的就是激發市場活力的措施，因為市場活力增強了，發展的動力必然增強。

現在中國市場主體已經超過1億戶，把他們的活力激發出來，這個力量可以說是難以估量的，我們還是要政過有痕，繼續推進減稅降費、簡政，培育新動能、放寬市場准入，營造公平競爭環境等一系列的措施，為市場鬆綁，為企業騰位，為百姓解憂。把他們的創造力釋放出來，我們一定能夠保持經濟運行在合理區間，而且推動高質量發展。

當然，今年不確定的因素不少，我們還要有更多的應對準備，我們留有了政策空間。比如我們今年提高赤字率0.2個百分點，沒有超過國際上說的所謂3%的警戒線。而且我們還可以運用像存款準備金率、利率等數量型或價格型工具，這不是放鬆銀根，而是讓實體經濟更有效地得到支持。不管發生什麼樣的新情況，我們都會立足當前、兼顧長遠，保持中國經濟穩定，保持中國經濟長期向好趨勢不變，這都是很重要的。中國經濟會始終成為世界經濟的一個重要穩定之錨。

國務院總理李克強回答記者提問。

【10:33】李克強：感謝記者朋友們為中國兩會報道所付出的辛勞。記者會時間有限，就請提問吧。

【10:32】張業遂:各位媒體朋友，女士們、先生們，大家上午好。今天我們非常榮幸地邀請李克強總理同大家見面，並回答大家的提問。有請李總理。