【老屈】江蘇漢送醉酒女到酒店休息　因不願留下陪伴被誣衊強姦

江蘇一名45歲男子，出於好心送認識的醉酒女子到酒店休息，竟因不願留下陪伴，被對方誣衊強姦，一度因涉嫌強姦罪被警方刑事拘留。所幸檢察院審視人證物證後，認為男子並沒有施暴，他才得以脫罪。

王艷問李成「麥子酒店」的位置，考慮到路途不遠，她又喝醉了，李成便決定送她過，不料因此惹上官非。（示意圖／網上圖片）

2018年11月某日夜晚，家住江蘇的45歲水果檔檔主李成（化名）收拾時，看到經常買水果的女客戶王艷（化名）從隔壁酒吧走出來，且滿身酒氣。王艷問李成「麥子酒店」（按：連鎖酒店）的位置，考慮到路途不遠，她又喝醉了，李成便決定送她過去。

據李成自述，兩人到酒店後，他在服務員的帶領下把王艷送進房間。準備回去時，躺在床上的王艷卻拉住他，並脫掉衣服，抽泣著說自己剛剛離婚，心裡非常難受，需要人陪。

李成不從，立即掙脫並往樓下跑去，王艷卻立即追出來。在酒店大堂，王艷裹著一件大衣攔在李成面前，要他留下來陪伴，不然就說他強姦。但李成仍然不肯並執意離開，王艷立即報警。警方到達酒店將李成帶走，他事後因涉嫌強姦罪被刑事拘留。

檢察院審視人證物證 認為男子沒有強姦

案件移送到蘇州市姑蘇區人民檢察院。承辦檢察官羅粵瑾（化名）翻看案卷，發現李成始終沒有承認自己強姦，亦強調自己並無圖謀不軌之心，只是出於好心送王艷回酒店，但她再三阻撓。

接下來，羅粵瑾再查看偵查機關送來的DNA採樣報告，顯示王艷體內並無李成的DNA，說明兩人沒有發生性行為。而在對當晚酒店服務員和前台接待員的詢問中，也證實王艷追到酒店樓下要求李成陪她，否則報警這一說法。綜合考慮後，她認為該案事實不清，證據不足，不能認定李成的行為涉嫌強姦罪。近日，姑蘇區人民檢察院對李成作出了不批准逮捕的決定。