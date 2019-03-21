【有片】江蘇鹽城響水縣農藥化工廠巨爆　當地錄得最高3.0級地震

江蘇連雲港灌南縣及鹽城響水縣在周四（21日）下午2點左右，江蘇鹽城市響水縣一化工園區內化工廠發生爆炸。當地消防人員隨即展開救援工作，截至下午5時，火勢已受控制，並已救出12名傷者，同時生態環境部門已展開應急監測工作。 巧合的是，中國地震局官方微博當天通報稱，中國地震台網正式測定：3月21日14時48分在江蘇連雲港市灌南縣（北緯34.33度，東經119.73度）發生2.2級地震，震源深度0千米；3月21日14時48分在江蘇鹽城市響水縣附近（北緯34.34度，東經119.75度）發生3.0級左右地震。 因此有推測稱，這次爆炸事故引發了地震。由中國地圖可知，江蘇響水縣與江蘇灌南縣地理位置非常接近。

爆炸現場一片狼藉。（微博）

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據報事緣一間位於響水縣陳家港鎮化工園區的化工廠出事，從網上流傳的片段後可見，其先是冒出火光，繼而就發生猛烈爆炸，濃煙沖上半天。另一段片則可見到現場一片狼藉，滿地黑色碎屑，爆炸威力之大，連附近數十輛車都扭曲變形。

網上流傳的圖片更可見附近住戶及學校的玻璃窗被震碎，有不少人浴血逃離現場，醫院擠滿傷者。

響水縣委宣傳部隨後發布「響水天嘉宜化工爆炸情況匯報」，稱事故發生後，響水縣委、縣政府主要領導及相關人員第一時間趕赴現場，立即啟動應急預案，對受傷人員進行救護，同時有序開展事故救援、現場勘察、秩序維護等工作。

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據內地傳媒報道，涉事化工廠為專門生產農藥的「江蘇天嘉宜化工有限公司」，鹽城消防部門已接獲通知，救援人員正趕往現場，連雲港消防支隊亦有派人增援。

報道指，發生爆炸的是工廠內一個生產裝置，爆炸物質為「苯」。有住在雲港堆溝鎮的居民透露，事發時他正床上看小說，「開始的時候有聽到一聲小的爆炸聲，後來忽然傳來一陣非常大的爆炸聲，我們這兒周邊房子的窗戶玻璃都碎了，有的人家門都被衝壞了。」

另亦有目擊者指，現場附近有學校和幼稚園，事後情況混亂，不少人被破碎玻璃劃傷送院。

（微博）