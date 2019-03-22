【江蘇化工廠爆炸】國務院成立事故調查組　園區內河受污染已封堵

江蘇鹽城市響水縣的天嘉宜化工廠周四（21日）發生重大爆炸事故，已造成逾百人死亡重傷，數百人輕傷。 據央視新聞周五（22日）消息，國務院決定成立江蘇響水天嘉宜公司「3·21」特別重大爆炸事故調查組，目前已開展調查工作，由應急管理部黨組書記、副部長黃明任組長。 另根據江蘇省生態環境廳的最新監測結果顯示，爆炸事故園區的三條內河不同程度檢出三氯甲烷、二氯甲烷、二氯乙烷和甲苯的揮發性有機物組分。當地已採取封堵措施，防止園區內河受污染水體進入灌河。

爆炸事故令涉事廠區完全被摧毀。（視覺中國）

根據江蘇省生態環境廳的通報，截22日9時30分，事故地下風向3500米處，二氧化硫監測濃度為0.23mg/m3，氮氧化物監測濃度為0.48mg/m3，參照《環境空氣質量標準》，二氧化硫滿足小時均值二級質量濃度限值（0.5 mg/m3），氮氧化物超過小時均值二級質量濃度限值（0.25 mg/m3）0.92倍。

涉事工廠園區內三條內河連接灌河，但根據江蘇省生態環境廳的通報，閘外灌河排污口下游3公里處和灌河入海口未檢出揮發性有機物。圖為灌河。（網上圖片）

而根據8時40分採集的水質樣品現場快速監測結果，新民河閘外、新豐河閘外和新農河閘外，以及閘外灌河（江蘇省北部的一條獨流入海水道，因諸多河道相匯東注沖灌成河而得名）排污口下游3公里處和灌河入海口未檢出揮發性有機物。

但園區內新民河閘內、新豐河閘內和新農河閘內不同程度的檢出三氯甲烷、二氯甲烷、二氯乙烷和甲苯的揮發性有機物組分，濃度最高的為新豐河閘內斷面，甲苯、二氯乙烷和二氯甲烷等組分濃度分別為204微克/升、114微克/升和187微克/升，二氯乙烷和二氯甲烷分別超過《地表水環境質量標準》標準的2.8倍和8.4倍。當地以採取封堵措施，防止園區內河受污染水體進入灌河。

根據生態環境部的要求，江蘇省生態環境廳從全省範圍內進一步調集專業力量赴現場增援，目前已有130名環保專業人員在現場開展環境應急監測工作。

（綜合報道）