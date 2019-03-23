【賣豬仔】以國安部名義迫中國黑工建豪宅　前中國外交官美國罪成

前中國駐美外交官鍾丹在美國被控強迫勞工等5項罪名，案件當地時間周四（21日）在紐約東區聯邦法院結束控辯雙方的結辯陳述後，陪審團翌日裁定罪名全部成立。 鍾丹被指以外交專用簽證將中國工人帶到美國，隨後就要求這些廉價勞工從事多處私人住宅的裝修工作，並以國家安全部的名義警告工人，若逃離將要承擔「政治安全責任」。

美國紐約東區聯邦法院（圖）當地時間周五（22日）作出裁決，鍾丹被控的5項罪名全部成立。（資料圖片）

現年49歲的鍾丹於2001至2009年期間，在中國駐紐約總領事館和中國駐美大使館擔任外交官，同時亦是中國日林集團美國公司的負責人，現已為美國永久居民。鍾丹被控告串謀強迫勞工、強迫勞工、文件奴役（Document Servitude）、串謀偷運外國人以及串謀簽證欺詐。

鍾丹案於3月5日起在紐約東區聯邦法院開庭審理。長達2周的控辯雙方質證顯示，鍾丹在2010年至2016年間，利用中國勞工從事簽證範圍以外的修建工作，其中包括長島Old Brookville價值千萬美元的豪宅。美國東區聯邦檢察官辦公室於2016年11月逮捕鍾丹並在東區聯邦法院提出起訴，而同案另名被告前中國外交官、日林美國公司項目經理王蘭東則仍在逃。

據了解，涉案中國勞工必須簽署被檢方稱為「債務質押」（Debt Bondage）的合約，支付高達15萬元人民幣的保證金，同時又要用在中國的房地產抵押。根據合約，他們在美國獲得的薪水須在他們返回中國後才會支付，若然逃離或試圖逃離，財產就被沒收，家人亦會受到懲罰。

鍾丹是中國日林集團董事長、億萬富翁王文良（圖）的外甥。王文良曾擔任中國的全國人大代表多年。（資料圖片）

事實上，中國日林集團承包中國駐紐約、芝加哥等地總領事館和駐聯合國代表團等外交機構的維修管理項目，這些項目均是通過鍾丹負責的日林美國公司進行。據出庭證人的證詞，公司在紐約總領事館和代表團內均設有辦公室。

值得一提是，鍾丹是中國日林集團董事長、億萬富翁王文良的外甥。王文良曾擔任中國的全國人大代表多年，但在2016年9月被人大常委會以賄選為由宣布當選無效。曾在報道指王文良向紐約大學和克林頓基金會捐贈巨款，還向維吉尼亞州州長麥考利夫的競選捐款。針對此事，美國司法部已進行調查。

法官在陪審團作出裁決後宣布，控辯雙方將在下周一（25日）討論沒收鍾丹在曼哈頓的房產問題。檢方表示，判刑決定將在數月後作出。

（美國之音）