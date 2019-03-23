【情到濃時】傳呻吟聲　台情侶被揭大學圖書館殘廁「Gathering」

李姓男子日前到嘉義大學蘭潭校區的圖書館5樓看書，使用飲水機時，聽到殘障廁所裡傳出呻吟聲，並發現殘障廁所的門被鎖住，隨後一對男女1前1後匆忙從廁所裡跑出來，他目睹全程直呼「真的好誇張！」嘉義大學今天證實有此事，已在身障廁所門口貼出公告「請勿在裡面從事不當行為」。

李姓男子日前到嘉義大學蘭潭校區的圖書館5樓看書，使用飲水機時，聽到殘障廁所裡傳出呻吟聲。（聯合新聞網）

校方今天在身障廁所門口貼出公告，「請勿在裏面從事不當行為」。嘉義大學學務長黃財尉表示，廁所雖是密閉空間，仍屬於公領域，姑且不論當時在廁所內的男女是否為嘉大學生，人人都應該有公民自覺，不該在公領域發生不正當行為，學校目前根據李姓男子所說的尋找這對情侶，如果是學校的學生會安排兩人上兩性情感教育、按校規懲處，也要求圖書館加強巡邏。

李姓男子本月20日下午2點到嘉義大學蘭潭校區圖書館，當時5樓僅有他、一對情侶和1名女學生在該樓層看書，後來該對情侶離開座位往廁所方向走去，他因口渴到廁所對面的飲水機裝水，結果聽到殘障廁所傳出詭異的聲音，動作的聲音很大，他好奇走近了解，殘障廁所內的聲音變小，接下來聽到潄口的聲音，持續1分半鐘，接着就一對男女從殘障廁所跑出來，匆忙地離開圖書館。

李姓男子趕緊跟圖書館人員反映，然後在殘障廁所的垃圾桶內發現1團使用過的衛生紙，他拿起來聞，疑似有精液的特殊味道；李姓男子認為這對情侶真的很誇張，「真的有那麼急嗎？有必要在公共場所搞這種事嗎？」行為舉止讓人很傻眼。

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