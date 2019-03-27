【韓國瑜訪廈門．01直擊】遊名寺訪大學　韓粉穿Q版T恤寫歌支持

今天（3月27日），台灣高雄市長韓國瑜的「經濟之旅」來到最後一天行程，上午他參訪廈門南普陀寺、拜訪廈門大學台灣研究院，並與廈門台商協會會談。

今日一早，韓國瑜就來到南普陀寺參拜，並由廈門市佛教協會會長則悟法師帶領參訪。（高雄市政府提供）

今日一早，韓國瑜就來到南普陀寺參拜，並由廈門市佛教協會會長則悟法師帶領參訪。南普陀寺為一座有千年歷史的佛教寺廟，也是廈門的熱門觀光景點。當韓國瑜一行人下車時，許多遊客聽聞而上，形成遊客與傳媒搶拍韓國瑜的畫面。

韓國瑜之後前往廈門大學台灣研究院會談。值得注意的是，廈門大學校門口也已聚集多位「韓粉」。《香港01》記者現場了解，這些成員一早六點就來門口等待，想一睹韓國瑜的風采，且成員不僅只有台灣，涵蓋了兩岸三地，足見「韓流」的威力。

來自台北的張先生（右）表示，自己從台北來到廈門，一早便趕到校門口守候。旁邊的是廈門人洪先生（左），兩人都是「韓粉」，身穿「韓國瑜T恤」表示支持。（李虎門 黃奕霖攝）

與張先生和洪先生所穿同款「韓國瑜T恤」，在台灣部分夜市有售。（崔德興攝）

台北市民赴廈門「撐場」

來自台北的張先生表示，自己從台北透過金門小三通來到廈門，一早便趕到校門口守候。問及喜歡韓國瑜的地方，他稱，「做自己，風趣幽默，直話直說，不像其他政治人物官腔，接地氣！」

張先生自言也喜歡台北市長柯文哲。當被《香港01》記者問及「兩者當中，比較喜歡誰？」時，張先生表示是柯文哲，但撇除背後政黨，其實兩者「沒差」（沒有差別）。

自稱「大陸第一韓粉」 為韓國瑜寫下五首歌

另一位在現場守候、自稱「大陸第一韓粉」的盧先生表示，至今已為韓國瑜寫過五首歌，歌名包括「土包子」、「北漂青年之歌」等。他說，從競選開始就看到韓國瑜身上不同於其他政治人物的特質。

盧先生又指，自己之前很支持馬英九，但在「馬王政爭」後，馬的政治能量已經耗盡，而韓國瑜以一己之力贏下高雄的能量，讓他看到兩岸未來的新希望。他認為韓國瑜是能讓兩岸很好的融入交流的人，雖然兩岸間在生活文化上有很多相異之處，完全統一需要時間，但至少要有人願意坐下來討論方案，提出彼此的需求，而不是對大陸滿懷敵意、一味的反對叫罵。

盧先生舉例道，「原本大家在一起吃飯，台灣人可能說了句我是民國幾年生的，有些人就會很敏感了，問說你是不是台獨？這就很難受，很難交流融合。」韓國瑜的做法至少讓大家在九二共識下有默契，能更放鬆的認識彼此。

盧先生自稱「大陸第一韓粉」，已為韓國瑜寫下五首歌。（李虎門 黃奕霖攝）

與廈門台商協會座談 聚焦高雄、廈門兩地合作

韓國瑜離開廈門大學台研院後，市府團隊將與廈門台商協會座談。據了解，出席的台商約有20多人，還包含當地一些台青，會談的內容將聚焦在廈門與高雄的交流合作，包含廈門港與高雄港的「雙港論壇」、自由貿易特區的構建及連結、台灣青年的創業就業問題，以及商業貿易的進一步合作。