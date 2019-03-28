中資貝加爾湖樽裝水廠興建計劃　俄羅斯法院判施工違法

中國投資在俄羅斯貝加爾湖（Lake Baikal）畔興建樽裝水廠的計劃，俄羅斯法院27日做出判決，認定此一興建計劃違法取得當局的許可。 針對法院判決，負責興建樽裝水工廠的俄國企業AkvaSib將提出上訴。

據俄羅斯塔斯社（TASS）報道，西伯利亞城市伊爾庫次克（Irkutsk）地方法院一名法官做出判決，貝加爾湖畔樽裝水工廠的施工許可是「違法取得的」。伊薩柯瓦（Natalya Isakova）法官指出，這項許可是根據一份正面環評報告所核發，伊薩柯瓦也判決這份報告「違法」。

貝加爾湖是世界最大淡水湖，佔地球淡水總量的五分之一。中國投資興建的樽裝水工廠計劃在貝加爾湖南端興建。（網絡圖片）

據法新社此前報道，俄羅斯法院做出判決前，反對設廠的民眾在連署網站Change.org發起請願，已經獲得超過百萬人連署。

請願書提到「水將運往中國」，並警告樽裝水工廠將阻止當地民眾靠近貝加爾湖，同時會使得聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產（World Heritage Site）的貝加爾湖「受到無可補救的傷害」。

據了解，貝加爾湖是世界最大淡水湖，佔地球淡水總量的五分之一。中國投資興建的樽裝水工廠原本正在貝加爾湖南端興建，但在本月15日，貝加爾湖當地的法庭已經下令工廠停工。

此外，俄羅斯總理梅德韋傑夫已經在12日也表示，有必要對樽裝水工廠計劃的各方面展開調查。他已經下令調查這個計劃是否符合最高等級的環保標準。

（綜合報道）