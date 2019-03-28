【機迷福音】日本廠商與騰訊合作　將推出《牧場物語》手機版

日本遊戲公司 「Marvelous」（MARV） 宣布，旗下長青農場模擬遊戲《牧場物語》將轉戰流動平台，確定與騰訊遊戲合作推出《牧場物語》手機版。

MARV今日（28日）宣布，確定與騰訊遊戲合作推出《牧場物語》手機版。（網頁截圖）

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Marvelous透過官方網站發出公告，已跟騰訊遊戲正式簽約制作《牧場物語》手機版，結合兩家公司的專有技術，由 Marvelous授權提供遊戲素材，而開發、發行與營運則全都交由騰訊負責。

公告同時強調，未來將積極拓展海外業務，尤其是中國市場，除《忍者大師閃亂神樂 NEW LINK》、《戰刻夜想曲》的手遊化業務持續投入外，也冀望靠《牧場物語》再次擴大市場版圖。

公開資料顯示，《牧場物語》是著名模擬農場遊戲，玩家扮演牧場的主人，可在遊戲中種植農作物、照顧動物、追求遊戲角色並結婚等。遊戲橫跨多個主機平台，首作於1996年8月9日在超級任天堂（SFC）發行，到目前為止已經發布33件系列作。

日前宣布的新作《多啦A夢 大雄的牧場物語（ドラえもん のび太の牧場物語）》，更與超人氣動漫作品《多啦A夢》（舊譯作「叮噹」）聯乘，大雄化身農夫，用「法寶」打理牧場，受到眾多Fans 的期待：