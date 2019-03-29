【走私猖獗】截查2名中國籍旅客行李　蘭州海關檢獲213克象牙飾品

自2018年起，內地全面禁止商業性加工銷售象牙及相關製品，但走私活動甚囂塵上。甘肅蘭州海關今日（29日）公布近日查獲的一批象牙製品詳情，是今年第三宗。

2019年以來，蘭州海關已查獲三宗非法象牙製品攜帶入境案。（網絡圖片）

綜合內媒報道，蘭州海關近日從蘭州中川機場口岸，對老撾琅勃拉邦抵達的航班進行監管時，從2名中國籍旅客攜帶的行李中查獲疑似象牙手鐲2件、手串1件，總重213克。經鑑定，三件飾品均為象牙製品，案件正在進一步處理中。

今次為該關今年查獲的第三宗象牙製品走私案，2月13日及3月6日分別查獲共重201克的7件象牙手鐲、和共重124.5克的4件象牙手鐲。相關製品均從由乘搭老撾入境航班的中國籍旅客行李中查到。

今次查獲的象牙製品，為手鐲2件、手串1件，總重213克。（網絡圖片）

截至目前，蘭州海關共查獲5宗違規攜帶象牙等瀕危物種製品進境的案件，涉及14件象牙製品，總重538.5克；10件羚羊角，總重871克；3件查獲硨磲（一種海洋貝類）製品，總重246克。

根據中國法律，未經許可，以任何貿易方式，或攜帶、郵寄象牙等瀕危物種機器製品出入境，均屬違法行為，將被追究法律責任。

（澎湃新聞、中新社）