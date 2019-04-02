【河南幼兒園老師下毒案】1人症狀較重　另有7人留院觀察

3月27日上午，河南焦作市「萌萌學前教育幼兒園」發生一起疑似幼兒食物中毒事件。焦作市警方表示，經初步偵查，該事件系該園教師王某投放亞硝酸鈉所致，作案動機及相關案情正在偵辦之中，王某已被刑事拘留。 目前，23名入院幼兒除1名症狀較重正在救治外，還有7名兒童留院觀察治療，其他幼兒已陸續出院。

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目前該區教育局已介入調查，涉事幼兒園責令停業整頓。

涉事的萌萌幼兒園是一所民辦幼兒園，位於焦作城郊，有大中小三個班，50多名孩子。

媒體前往幼兒園調查發現，目前，幼兒園所在的三層小樓樓頂，招牌已經取下，只剩下了5個支撐銘牌的鋼材支架。幼兒園白色的卷閘門上，貼著紅色的大紅倒「福」字，旁邊還有春暉。卷閘門中心，還貼有一所幼兒園的招生廣告。不過，現在門口貼有焦作市公安局焦南派出所王儲中隊的封條，蓋有紅色印章。

幼兒園室內較為簡陋，透過窗戶可看見，該幼兒園一樓教室內擺放著6個課桌，以及塑膠座椅。最內側靠近門口處還有小黑板。旁邊一個木櫃內部，碼放著不少整摞的不銹鋼飯碗，牆上還繪有海豚的圖案。

據悉，亞硝酸鈉人體極限攝入量一次最多不能超過0.3克，超量會造成人體亞硝酸鈉中毒，甚至死亡。

（澎湃新聞、大河報）