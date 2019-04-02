【放寬申請】公司納稅15萬元即可申請中港車牌　港澳台皆受惠

隨著粵港澳大灣區建設的推進，一系列便利化政策也相繼出爐。 廣東省公安廳交通管理局周一（1日）發布粵港、粵澳跨境非營運私家車指標管理新措施，將擴大跨境私家車申請範圍，放寬申請條件，並本月15日開始實施。新規明確，廣東省企業上一年度納稅數額達到100萬元（人民幣．下同）以上的，可以申辦1輛內地入出香港商務車指標；而港澳台企業標準則為15萬元。

新規明確，到廣東省投資的國外、港澳台商戶，申辦第1輛港澳入出內地商務車指標，上一年度納稅數額須達到15萬元以上。（李澤彤攝）

港澳台同一商戶最多可以獲15個指標

新措施還規定，到廣東省投資的國外、港澳台商戶，申辦第1輛港澳入出內地商務車指標的，上一年度納稅數額須達到15萬元以上；而之前該申請條件僅限於在廣東省山區投資的，非山區投資的納稅額要達30萬元。

新措施又提出，同一商戶申辦第二輛商務車指標的，上一年度的納稅數額須達到50萬元以上；申辦第三輛商務車指標，上一年度的納稅數額須達到100萬元以上；從申辦第四輛商務車指標起，上一年度的納稅數額每增加100萬元即可增辦1輛商務車指標，最多不超過15輛。而之前同一內地承辦單位有多個投資商戶的，最多只可申請3輛指標。

新規指出，港珠澳大橋珠海口岸粵港商務車指標的申請條件、範圍按照原規定執行。

人才和捐贈者可申辦中港車牌

除了投資，人才亦可申請指標。在港澳工作的中國科學院院士、中國工程院院士和港澳的大學現任校長，以及持有廣東省人才優粵卡A卡的港澳台、外籍人士，可以申辦1輛港澳入出內地（人民幣．下同）。

捐贈類指標方面，新政明確，改革開放以來海外華人華僑、港澳台同胞捐贈累計金額達300萬元以上，或者社會團體捐贈累計金額達1,000萬元以上的，可以申辦1輛港澳入出內地商務車指標。

據悉，人大代表、政協委員的資格類指標申請條件不變；港珠澳大橋珠海口岸粵港商務車指標的申請條件、範圍按照原規定執行。廣東省公安廳交管局指出，新措施將強化指標使用管理，遏制倒賣、轉讓行為。

（南方網）