湖南5歲童攀爬電動捲閘啟動應急開關　遭捲入閘內身亡

不少店鋪都會安裝電動捲閘，只要手指一按，就可以自動升降。但是電動捲閘也有致命的風險，湖南株洲一家小學門口近日就發生了一宗意外，一名5歲男童攀爬門口的電動捲閘，啟動了應急開關，不幸遭捲入捲閘內身亡。

男童攀爬學校的電動捲閘。（影片截圖）

事情發生在4月5日（上周五）中午，男童航航（化名）和兩個小伙伴來到株洲一家小學玩耍，開始攀爬學校的電動捲閘。在兩次攀爬後，剛好有一位鄰居經過，告知三名兒童危險，並把他們驅趕。沒想到等這位鄰居走後，孩子們又再次返回捲閘。

航航第三次爬上捲閘，並且爬到最上端，然後又用手去勾裏面的捲閘門應急開關，啟動了捲閘。捲閘然後上捲，航航被捲入其中，捲到了門簾背後。這時另外兩名兒童跑出校門外，向周邊大人求救。有人爬上去救援，有人抬來了梯子。在意外發生了16分鐘後，航航被成功救出，立即送往醫院。遺憾的是航航最終不治身亡。

涉事小學將捲閘拆除

航航的家人事後陷入巨大的悲痛中，認為學校的捲閘應該有人值班，如果有人制止就不會發生這樣的悲劇。涉事小學則表示，因為時值清明節假期，所以沒有配備值守的保安，又指學校的捲閘經過教育局驗收後證明是合格的。學校決定將捲閘拆除，清除隱患。

有捲閘廠家稱，如果捲閘安裝有防護罩或安全感應系統，一旦有人被捲入，捲簾門就可以自動停止。

（《經視大調查》）