捷克貿易工業部長遭撤職　上月曾於會議上驅離台灣代表

捷克政府近期頻頻傳出內閣改組的消息，繼撤換交通部長托克（Dan Tok）後，捷克總理巴維斯（Andrej Babis）4月10日宣布，貿易工業部長諾瓦科娃（Marta Novakova）將離職。 有報道稱，諾瓦科娃離職導火索，在於上月的一個會議上，她應中國大陸駐捷克大使張建敏的要求，將台灣駐當地代表汪忠一趕離場。

捷克貿易部長諾瓦科娃此前來訪中國，並發表演說。（捷克貿易部）

今年3月，捷克貿易工業部於舉辦一場活動，邀請來賓包含了大陸駐捷克大使張建敏、台灣駐當地代表汪忠一等。然而，會議開始之際，捷克貿易工業部長諾瓦科娃因應大陸要求，請台灣代表離席該場會議。

據悉，駐捷克大使張建敏以捷克總統澤曼（Milos Zeman）本月將到北京參加「一帶一路國際合作高峰論壇」為由，向諾瓦科娃說明，並請台灣代表離席。

事後，諾瓦科娃也因此事而飽受各界抨擊，遭捷克40名跨黨派的參議員聯名致函總理巴畢斯，要求諾瓦科娃負起政治責任；同時，捷克眾議院外交委員會也開會討論這起外交風波。

事實上，諾瓦科娃從政以來，一直是屬親陸及親俄的立場。去（2019）年11月，她還曾造訪廣東省，並與大陸科技企業華為的代表見面。

（綜合報道）