【深圳暴雨】洪水沖走工人致7死4失蹤　施工單位被指心存僥倖肇禍

周四（11日）晚，深圳市羅湖區、福田區出現暴雨並引發洪水，沖走10多名河道工人。截至周五（12日）中午11時45分，已導致7人死亡4人失蹤，搜救工作仍在進行中。 福田區當天召開事故新聞發布會。據負責人介紹，事故前，福田區政府已及時發布天氣預警資訊，但該施工單位存在僥倖心理，麻痹大意，沒有充分估計到這次降雨強度遠遠超過預期。事故結論調查認定清楚後，有關部門對相關責任人進行嚴厲處置。該區所有在建水務工程項目全面停工，進行檢查整改。

深圳市11日晚多區出現暴雨引發洪水，造成多名河道工人死亡。（網絡圖片）

根據通報，事發於當晚21時左右，深圳市多區遭遇瞬時強降雨，短時間爆發的洪水衝入暗渠，數名進行清淤作業的工人躲避不及被雨水沖走。

其中，福田區4名河道施工人員被沖走，1人被救起，3人證實遇難；羅湖區在西湖賓館段施工處有7人被沖走，有4人獲救，1人死亡，2人失蹤；在東湖公園段施工處有5人被沖走，已確認3人死亡，2人失蹤。據悉，事故施工單位為中國水利水電第八工程局有限公司。

同一天，深圳寶安區、光明區等還遭遇了冰雹「襲擊」。深圳市氣象局當晚8時左右發出分區冰雹預警，直至10時才取消。

廣東多地有冰雹天氣，圖為網民拍攝到東莞下冰雹情形。（微博）

除深圳外，廣東廣州、東莞、佛山、珠海、陽江等多地11日也出現暴雨和冰雹天氣。其中東莞長安鎮的冰雹天氣持續時間不到半個小時。有網民拍攝到冰雹如鵪鶉蛋一樣大。

據悉，目前廣東已進入強對流天氣多發期，將經常出現雷雨大風、冰雹、龍捲風、局地強降雨等天氣。強對流天氣生命周期短暫，但能在短時間內釋放強大的能量，具有極強的破壞力，對氣象預警預報挑戰較大。

（綜合報道）