【花蓮地震】前縣長傅崐萁出獄　網民揶揄天怒人怨全台地動

涉炒股案入獄服刑近7個月的前花蓮縣長傅崐萁今天刑滿出獄。數百名支持者聚集花蓮監獄門口，與花蓮縣長徐榛蔚一起迎接。 正值花蓮今日中午發生黎克特制6.1級地震。有網民揶揄，傅崐萁出獄「天怒人怨」，導致全台地動。

涉炒股案入獄服刑近7個月的前花蓮縣長傅崐萁今天刑滿出獄。數百名支持者聚集花蓮監獄門口，與花蓮縣長徐榛蔚一起迎接。（中央社）

傅崐萁今日出獄，數百名支持者聚集迎接。他表示，對年輕時投資股票深刻反省，卻長期沒用心面對謠言，讓扭曲不斷深化，最後變成受傷最重的人，連帶波及花蓮鄉親。

傅崐萁發表談話後，隨即驅車到花蓮市帝君廟上香，再前往城隍廟隨俗吃麵線去霉運。

據了解，傅崐萁違反證券交易法獲刑8個月，去年9月25日入獄，刑期原本到今年5月24日。但他去年10月聲請定應執行刑，要求依舊刑法數罪併罰規定，與2011年假離婚偽造文書判刑6個月合併。法院最後判處兩案應執行刑罰共13個月，扣除後只剩7個月，加上獄中表現良好得再縮短天數，最終得以在今日出獄。

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另一方面，正值花蓮今日下午1時左右發生6.1級地震，不少網民揶揄與傅崐萁出獄有關。

Facebook 專頁「花蓮王」以設計對白諷刺道「本王強勢回歸，花蓮就大地震。此乃天意，神君降臨，驚天地泣鬼神。」另一專頁「敝姓蕭，名姬芭。」亦指，震央來自花蓮，今天剛好花蓮王出獄，「真的媽祖生氣了，人不能鐵齒。」支持蔡英文的專頁「辣台派」則稱，「全台地動！天公伯剛才托夢給我！對於花蓮王提早出獄，祂非常震怒！」

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