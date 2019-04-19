【新疆再教育營】中國大使：不會普通話、沒有勞動技能有何人權？

日前，中國駐哈薩克大使張霄就新疆職業技能教育培訓中心（即「再教育營」或「教培中心」）問題接受哈主流媒體聯合採訪。 張霄在採訪中表示，辦學目的只有一個，就是把人教育好，不讓「好人」變「壞人」。針對再教育營侵犯人權的說法，他反問稱，不會本國通用語言文字（普通話和漢字）、不懂現代婚姻含義、沒有基本勞動技能，有什麼人權可言？

一處再教育營內，學員在上課。（網絡圖片）

張霄說，穆斯林在新疆再教育營遭到虐待是「徹頭徹尾的謊言」。他稱，在新疆根本不存在所謂「集中營」或「古拉格」，有的只是職業技能教育培訓中心，他說，西方媒體意在抹黑新疆，污蔑中國政府，挑動民族仇恨和宗教矛盾，破壞中國人民反恐維穩努力。

有哈薩克記者指，有消息稱，教培中心裡都是穆斯林，很多是哈薩克族人，過著像囚犯一樣的生活。

對此，張霄說，教培中心不針對特定民族或特定宗教信仰，對所有人一視同仁；其收教標準主要看兩條：其一，是否參與過「三股勢力」違法活動；其二，是否對社會有現實危害性。他說，只要遵紀守法，不幹壞事、錯事，不論哪個民族、信仰哪種宗教，都不用擔心會「被迫進入教培中心」。

中國在新疆設立再教育營，維吾爾族要學習漢語。（路透社）

張霄說，教育培訓中心目的只有一個，就是把人教育好，不讓「好人」變「壞人」。

張霄表示，學習內容一是普通話，確保所有中國公民能「聽懂、說出、寫下」中國通用語言和文字，這是任何一個文明國家對本國公民的基本要求和培養義務；二學法律，樹立最起碼的法制觀念和守法意識，不再那麼容易受極端思想蠱惑；三學職業技能，確保今後不會因找不著工作而鋌而走險，鑽進「三股勢力」的死胡同。

中國駐哈薩克大使張霄。（人民網）

針對哈薩克記者有關教培中心是否有有基本人權保障的問題，張霄說，教培中心沒有「酷刑」，只有對人權的尊重和保護。

張霄稱，教培中心充分尊重學員宗教信仰自由和風俗習慣，提供包括清真食品在內的各類飯菜，供學員自主選擇。他又說，一個現代人，如果不會讀寫本國通用語言文字，不懂現代婚姻含義，沒有基本勞動技能，只會在家奴役妻子或被「指定的」丈夫虐待，那麼，他/她除了被「三股勢力」洗腦和利用的所謂「人權」外，還有什麼其他人權可言？

張霄稱，教培中心的工作是有效且有益的，不僅新疆社會治安狀況明顯好轉，也為促進毗鄰的中亞地區安全穩定做出了重大貢獻。

（人民網）