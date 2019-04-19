東海岸鐵道項目獲重啟　馬哈蒂爾將出席北京「一帶一路」高峰論壇

中國外交部發言人陸慷在周五（19日）宣布，馬來西亞總理馬哈蒂爾，將會出席下周在北京舉行的第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

陸慷是在被問到馬哈蒂爾在訪問中讚揚馬來西亞與中國有近2000年的關係，「中國從沒有來征服我們」，且中國在促進世界經濟發展，尤其為發展中國家作出許多貢獻時透露上述消息。

第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於下周舉行。（網上圖片）

陸慷強調中方始終致力於發展中馬友好關係，願以馬哈蒂爾出席論壇作為契機，延續傳統友好，加強高層往來，共商「一帶一路」合作，推動中馬關係實現更大發展，給兩國和兩國人民帶來更多福祉。陸慷又重申，「一帶一路」倡議「就是新時期中方向世界提供的一項公共產品，旨在同各國分享發展機遇和成果」。

但值得留意是，馬來西亞的東海岸鐵道項目（East Coast Rail Link，ECRL）原本作為「一帶一路」倡議的大型基建之一，但自從馬哈蒂爾上合卻連番遭遇挫折，去年8月更一度宣布會取消項目，以減少債務及借貸。

一度會被取消的馬來西亞東海岸鐵道項目最終獲得重啟。（資料圖片）

及至上周五（12日），馬來西亞宣布在經歷數個月的談判後，中馬兩國及相關公司最終同意項目大幅削減近1/3的造價，由原本的655億令吉（約1247億港元），降至440億令吉（約838億港元），節省215億令吉（約409.6億港元）；其後又簽署補充協議，由中馬兩國的公司成立一間合資企業營運，對鐵路進行管理、營運及保養維修，各持有50%的股權。相關工程將會盡快復工。

（綜合報道）