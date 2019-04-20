香港影視演藝界25人訪京　成龍曾志偉等拜訪多位中央高官

中央相關部委16日頒布5項利好香港電影業界措施後，香港影視界訪京團17日至19日到訪國務院港澳辦、中共中央宣傳部、國家廣電總局、文化和旅遊部等，拜會了多位中共官員。 據介紹，此次香港影視訪京團由中共中央政府駐港聯絡辦副主任盧新寧擔任顧問，由成龍任團長，團員共25人，包括藝人曾志偉、王祖藍和英皇集團董事局楊受成等人。

文化和旅遊部長雒樹剛和成龍（左）合影。（文化和旅游部港澳台辦公室官網）

據官方報道，文化和旅遊部長雒樹剛18日在北京會見香港影視演藝界訪京團一行。成龍是以「中國全國政協委員、中國影協副主席、香港演藝界（中國）內地發展協進會會長」的身份出席。

成龍表示，近年有非常多中國內地香港合拍的影視作品獲得觀眾好評，期望中國內地和香港電影業界能有更多合作，製作更多具特色、受歡迎、正能量的影視作品，共同邁向國際。

國務院港澳事務辦公室主任張曉明17日在北京釣魚台大酒店也會見了香港影視界訪京團一行。（文化和旅游部港澳台辦公室官網）

香港演藝人協會榮譽會長曾志偉、香港電影發展局主席王英偉當日總結訪京行程時則表示，有關部委在5個具體問題上積極回應了業界的訴求，包括將利好措施擴至香港電視、網絡從業人員；在大灣區內加快香港電影審批速度；安排財稅專家赴港詳解香港電影人內地納稅政策；鼓勵香港多拍「港味電影」並與內地電影業聯手走向海外；爭取本港在內地商業演出一次審批等。

早在2003年，近百名香港名人明星組成過香港影視界訪京團。（新浪新聞）

公開報道顯示，香港影視界訪京團由來已久。2003年10月，香港影視演藝界訪京團就在北京釣魚台國賓館接受時任中共中央政治局常委、中國國家副主席曾慶紅的會見。

當時，近百名名人明星組成的「香港影視演藝界訪京團」，包括成龍、梁家輝、黃百鳴、古天樂、劉青雲、梁詠琪、陳慧琳、陳小春、張柏芝、黃秋生、鄭秀文、郭富城、王晶、容祖兒、韋家輝、劉偉強等。

（綜合報道）