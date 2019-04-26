加拿大親中藏人團體成立　稱收杜魯多賀信遭總理辦公室否認

加拿大藏族同胞聯誼會（Tibetan Association of Canada）日前舉辦成立慶祝晚宴，並稱中國政府和西藏人民和睦相處，在共產黨政府領導下，西藏進步開放。 據稱，會議主持者還出示一封來自總理杜魯多的恭賀信，不過，加拿大總理辦公室否認，表示這是一封假信件。

會議主持者出示一封據稱來自總理杜魯多的賀信。（網絡圖片）

涉事團體展示的杜魯多的「賀信」。（網絡圖片）

加拿大藏族同胞聯誼會 (Tibetan Association of Canada) 於4月20日舉行的活動，一些加拿大政治人物受邀參加。活動上還展示了一封據稱是加拿大總理杜魯多的賀信。

不過，總理辦公室發聲明，表示並無此信。聲明中說：「總理不會向加拿大藏族同胞聯誼會發出問候祝賀信，我們辦公室正在進一步調查此事。」

目前不清楚是誰偽造了信件。

6個西藏組織則共同發佈了聯名信，強烈反對該組織的立場。加拿大自由西藏學生組織主任索南喬奇（Sonam Chokey）表示，這一定是北京在幕後主使操控，索南喬奇相信，看到年輕藏裔加拿大人正在參與政治，讓中國有了危機感。

多倫多大學學生會主席齊美拉姆則表示，活動上的橫幅和宣傳單是用英語和漢語書寫的，卻沒有藏文，「實在太荒謬了」。

（自由亞洲電台）