知名日本AV女優三上悠亞兼具童顏及33F、22、35勁爆身材,加上擁有大量台灣粉絲,故經常前來舉辦見面會。 很喜歡台灣的三上悠亞日前就在IG發文,大讚「台灣是我最喜歡的國家」,未料卻被大陸網民留言狠批「搞台獨」,聲言要抵制,隨後更引發兩岸網民隔空對罵。

據了解,三上悠亞數日前來台灣出席成人展,回國後就在IG上分享遊台感想,先是在限時動態放上青天白日旗圖案,隨後更發文稱「這次在台灣做了很多工作,台灣人真的很溫暖,每次都熱情地歡迎我,是我最喜歡的國家。」

三上悠亞。(IG截圖)

三上悠亞的IG隨即引來大量翻牆而至的大陸網民留言轟炸,紛稱「台灣不是個國家,是中國的一個省」、「excuse me ? taiwan is not a country.」。三上悠亞在台灣擁有超高人氣,其粉絲亦不甘示弱反擊,稱「悠亞工作加油!台灣歡迎妳」、「喜歡台灣就常來,我們台灣人都非常歡迎」。兩岸網民在三上悠亞的IG上爆發罵戰。

三上悠亞未有作出任何回應,但為平息風波,最後修改發文,將「國家」改成「地方」。

(綜合報道)