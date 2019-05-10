【招生賄賂】花120萬美元送女進耶魯　家長竟是中國A級通緝犯

美國多間著名學府早前被揭發有招生賄賂醜聞，並有中國家庭捲入。有媒體報導稱，花120萬美元送女兒Sherry Guo的學生家長是中國公安部A級通緝犯郭虎林。 10日，媒體從內蒙古自治區巴彥卓爾市烏拉特前旗公安局獲悉，網傳兩位通緝犯涉及專案，目前已將網傳情況上報上級部門。

今年3月，Sherry Guo被耶魯開除。（網絡圖片）

公安部早前對郭虎林兄弟發布的通緝令。（網絡圖片）

2019年3月，美國爆發大規模招生舞弊案，其中涉及到兩位來自中國的學生Sherry Guo和Yusi Zhao，她們的家長分別花費120萬美元和650美元，幫她們進入耶路大學和史丹福大學。

媒體此前發現，趙雨思（Yusi Zhao Molly，音譯）的父親是山東首富、上市公司步長製藥的董事長趙濤。

9日，再有海外媒體報導稱，Sherry Guo的父親是中國公安部A級通緝犯郭虎林。消息稱，Sherry Guo中文名叫郭佳欣。

2019年3月，公安部刑偵局曾發布一則A級通緝令：內蒙古巴彥淖爾市烏拉特前旗公安局正偵辦一起虛假出資、抽逃出資和偽造變造金融票證及合同詐騙案件，犯罪嫌疑人汪虎雲、郭虎林現在逃。並對發現線索的舉報人、協助緝捕有功的單位或個人，每抓獲一名犯罪嫌疑人將獎勵20萬元（人民幣）。

據報導，汪虎雲、郭虎林兩人為兄弟二人，一個隨父姓、一個隨母姓。其中郭虎林就是本次曝出欺詐案中Sherry Guo的父親。兩人在四、五年前來到美國，目前住在加州橙縣爾灣市（Irvine），並在同一社區購買兩套房產，兩戶對門而居。據世界日報引述知情人士表示，公安部發出通緝令前，兄弟兩人早已逃之夭夭在美國定居，且在四、五年前以跨國經理人（L1）的方式申辦綠卡，但去年以失敗告終，未能拿到綠卡，目前以旅遊簽證（B1/B2）身分待在美國。

10日下午，內媒致電內蒙古烏拉特前旗公安局，工作人員表示汪虎雲、郭虎林涉及專案，關於網上的信息已經匯報給上級部門，目前相關情況暫不便透露。

有消息稱，Sherry Guo中文名叫郭佳欣。（網絡圖片）

律師：郭的父母以為120萬美元是合法捐款

據報道，Sherry Guo的父母向一位名叫威廉·辛格的中間人和其基金會捐贈120萬美金，而辛格幫她偽造申請信，稱她是一名頂級足球運動員，通過向該校足球教練賄賂40萬美金，Sherry Guo進入耶魯大學。今年3月，Sherry Guo被耶魯開除。

據悉，Sherry Guo的家長目前並未被美國檢方起訴，其律師表示，郭的父母不會說英語，也不了解辛格以運動員身份將其女兒招入耶魯的騙局，他們以為120萬美元是一筆合法的慈善捐款。

（僑報、北京青年報）