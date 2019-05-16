【中美貿易戰】姆努欽或來華談判　中國外交部：要有誠意守信用

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）周三（15日）表示，自己很大機會在不久將來到北京參與新一輪會談。 中國外交部對此表示，中方一直認為通過對話解決問題才是正道，但談判要有意義，就必須有誠意、講原則、守信用。

中國外交部發言人陸慷稱，中方一直認為通過對話解決問題才是正道，但談判要有意義，就必須有誠意、講原則、守信用。（資料圖片）

中國外交部發言人陸慷在今日的例行記者會上稱，在國際事務中，中方從來都主張通過對話協商解決分歧。對中美經貿關係中存在的問題，中方也一直認為通過對話解決問題才是正道。「所以大家都看到，此前中美經貿磋商過程中，即使由於美方背離了談判應有的準則而使磋商遇到困難時，中方還是盡可能顯示了建設性的態度，國際社會對此有目共睹。」

陸慷指出，必須強調的是，談判要有意義，就必須有誠意。從美方此前談判中的表現看，必須強調兩點：一是必須講原則，就是必須相互尊重、平等互利。二是必須守信用，就是必須言行一致，不得翻手為雲、覆手為雨。

早前報道，姆努欽周三（15日）表示，與中國的貿易談判上仍有很多問題需要解決，他又表示自己很大機會在不久將來到北京參與新一輪會談。