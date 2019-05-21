【廣州平治車撞傷13人】女司機供稱側身取後排水杯導致失控

今天（21日）上午，廣州天河區林和東路發生交通事故，一架平治私家車在班馬線前突然加速衝紅燈撞向行人，造成13人受傷。涉事女司機供稱，自己當時側身取後排水杯，操作不當才導致失控。 在意外中受傷的包括香港駐粵經濟貿易辦事處首席新聞主任黃偉強，他正在上班途中。

事發前，涉事的平治私家車停在班馬線前。（影片截圖）

+ 4 + 3 + 2

廣州公安透過官方微博發布《廣州交警通報林和中路林樂路口交通事故初步調查情況》。通報指，交通意外發生後，交警部門即迅速開展調查工作。經呼吸式酒精檢測，肇事的丁姓女司機丁某酒精含量為零，毒品檢測為陰性，排除酒駕、毒駕。

丁女供述，其在等候信號燈時，車輛維持在「D波」 （全自動波檔），她當時側身拿後排的水杯，操作不當造成車輛失控。目前，事故正在進一步調查中。

網上流傳一張黃偉強（右圖右）在意外後站立，和一張與其他傷者一起坐在地上的照片（左圖左），而兩張圖片被拼接一起，黃偉強因而被部分網民指稱「沒有受傷」、有意「碰瓷」。（網上圖片）

黃偉強一度被指「碰瓷」

值得一提的是，這宗交通意外還有一段小插曲。在意外中受傷的香港駐粵經濟貿易辦事處首席新聞主任黃偉強，網上流傳一張他在意外後站立，和一張與其他傷者一起坐在地上的照片，而兩張圖片被拼接一起，黃偉強因而被部分網民指稱「沒有受傷」、有意「碰瓷」。

而事實上，當時黃偉強正在上班途中，且在事故中被撞傷手部及腳部，由路人扶起走到路邊，目前已到醫院檢查。

事發片段：