被指「大搞家族腐敗」　 茅台原董事長袁仁國被「雙開」

自從袁仁國從中國茅台集團離任那一刻開始，關於其是「功成身退」，還是「晚節不保」的爭論，就從未停歇過。 據貴州省紀委監委22日消息，經貴州省紀委常委會會議、省監委委務會議研究並報省委批准，決定給予袁仁國開除黨籍、開除公職處分，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法處理。

袁仁國曾擔任茅台集團董事長8年。（資料圖片）

5月22日，中共貴州省紀委監委網站發布消息稱，中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司黨委原副書記、原董事長、貴州茅台酒股份有限公司原董事長袁仁國嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監察調查。

消息稱，袁仁國嚴重違反政治紀律和政治規矩，將茅台酒經營權作為拉攏關係、利益交換的工具，進行政治攀附，撈取政治資本；大搞權權、權錢交易，大肆為不法經銷商違規從事茅台酒經營提供便利，嚴重破壞茅台酒營銷環境；大搞「家族式腐敗」等。

貴州省紀委監委指，袁仁國的行為性質十分惡劣，應予嚴肅處理，故決定給予袁仁國開除黨籍、開除公職處分。

公開資料顯示，袁仁國整個職業生涯都是在茅台集團，他在此工作了43年，其中擔任貴州茅台上市公司董事長達18年，擔任茅台集團董事長8年。 2018年5月，袁仁國不再擔任茅台酒廠（集團）黨委副書記、董事長等職務；2019年5月，他被免去貴州省政協經濟委員會副主任職務，撤銷政協委員資格。

據稱，已落馬的貴州原副省長王曉光也涉及茅台酒經營問題。（網絡圖片）

其實，自袁仁國去職之後，就有權威消息人士稱，已落馬的貴州原副省長王曉光也涉及茅台酒經營問題。

而《財經》也曾在報道中明確表示，王曉光與袁仁國、茅台公司關係不錯。

另據《第一財經》報道，袁仁國剛從茅台集團離任即被有關部門以「談話」形式找去進行調查，主要調查方向包括其與多家經銷商利益往來，以及與貴州某位落馬領導相關的問題。

實際上，茅臺酒經營問題牽出了不少人。 2018年12月5日晚，貴州六盤水兩名幹部被通報「雙開」。對此，澎湃新聞以《貴州六盤水兩名幹部被「雙開」，均涉及利用茅台酒獲利！》為題作了原創報道。

在此之前的2018年6月24日，貴州省紀委披露了茅台集團原黨委委員，貴州茅台原副總經理、財務總監譚定華涉嫌嚴重違紀被查。