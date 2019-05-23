【升遷靠父幹？】未上過高中　90後女掛職副縣長　官媒：不能服眾

據內媒近日報道，江西一名29歲女子楊沁年紀輕輕，不僅已任職九江銀行湖口支行行長，還掛職九江市湖口縣副縣長。楊沁沒上過高中，獲得大專文憑後即進入銀行工作，此後一直扶搖直上，事件引起網民廣泛關注。 官媒《人民日報》海外版旗下公眾號俠客島周四（23日）發文評論事件指出，「90後」登上歷史舞台應已在情理之中，但就楊沁學歷等過往履歷來看，認為其掛職副縣長「顯然不能服眾」。

江西29歲女子楊沁任職九江銀行湖口支行行長，還掛職九江市湖口縣副縣長。圖為九江銀行在武漢的分行。（視覺中國）

據早前報道，楊沁履歷顯示她2004年至2009年就讀於江西旅遊商貿職業學院，獲大專學歷，2009年5月至2012年2月在九江銀行甘棠支行當櫃員，期間在江西財經大學完成本科學位；2012年2月起先後在九江銀行多個支行擔任客戶經理、行長助理。2018年4月起擔任九江銀行營業部總經理助理；2019年2月被下派擔任九江銀行湖口支行行長；2個月後掛職湖口縣副縣長。

湖口縣官方在個人履歷上強調，楊沁掛職兩年，掛職結束後所掛任職務自行免除。內媒援引多個消息來源指出，楊沁的父親楊勇為九江金融控股集團董事長，曾任九江市財政局副調研員，而九江市財政局為九江銀行大股東之一。楊勇還曾擔任九江銀行監事、董事，以及九江市金融控股集團黨委書記、董事長，該集團由市財政局出資設立。

網民質疑楊沁在九江銀行的工作履歷，與其父楊勇的職務有關聯。九江市紀委監委相關負責人周二（21日）對此回應稱，市紀委監委已介入調查。九江市委組織部一位負責人亦回應稱，已督促九江銀行展開調查，該部幹部教育科亦已介入調查，第一步先由掛職機關自查。

楊沁參加政府工作會議。（「湖口發布」微信公眾號）

俠客島：學歷是衡量優秀的標準之一

俠客島發文評論事件指出，29歲的副縣長一般是中國公務員裏的佼佼者，往往是名校畢業、高學歷，過往政績優秀、專業技能出眾；但從楊沁的履歷來看，顯然不能服眾。

文章指出，雖說不能「唯學歷論」，但學歷是目前體制內公平衡量一個人優秀與否的標準之一。從目前披露的資料來看，楊沁的第一學歷是通過「3+2」模式（3年中專加2年大專）獲得的大專學歷，本科學歷是工作後通過函授拿到的。並不出眾的學歷，使很多人感到不公。

文章又指，楊沁的父親長期在當地財政系統任職，與楊沁的工作機構多少有關係。楊父是否在其中起作用，是大眾所關心的。

事實上，內地官場的「火箭提拔」總會引起廣泛關注，因為內地基層官員晋升本身難度很高，晋升空間相當有限。對於楊沁此番晋升，目前只能等待當地官方的調查結果。