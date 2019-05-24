【六四三十】蔡英文晤陸民運人士　強調珍惜民主　不接受一國兩制

23日，台灣總統蔡英文會見了正在台灣舉辦六四紀念活動的中國異見人士代表團。 蔡英文對代表團人士表示，她作為台灣總統有責任維持兩岸穩定。她說，六四事件讓人更加珍惜自由、民主得來不易。 蔡英文還強調，必須要講清楚不接受「一國兩制台灣方案」，沒有猶豫或模糊的空間。

六四見證人方政和蔡英文握手交談。（網絡圖片）

據悉，本次代表團由前八九學運領袖、流亡海外的王丹率團。

蔡英文對代表團成員表示，中國政府近年來除壓縮人民言論自由外，也對台灣進行干擾。她說：「中國這段時間以來感覺越來越緊縮，不但對自己的人民有這樣的限縮，事實上，台灣民主社會裡面的言論自由也受到外面很大的干擾；大家都很清楚干擾主要的來源。事實上，全世界的民主國家都面臨這個問題，因為民主國家保障言論自由，但是來自境外的干擾，或者現代的科技跟商業化的手法影響言論市場，其實都是我們在過去一段時間的深刻體驗到。」

蔡英文表示，這個時刻再一次提醒六四這段歷史，以及很多人在六四事件前後的付出，都會讓人更加珍惜這些自由、民主得來不易。

蔡英文還強調，必須要講清楚不接受「一國兩制台灣方案」，沒有猶豫或模糊的空間。

代表團成員滕彪表示，本次會見很有意義。他說，現在中國政府對海外的威脅，尤其是對台灣的滲透，越來越引起關注，他們也對蔡英文表示，希望台灣能夠更多地關注中國的民主化和人權。

（自由亞洲電台）