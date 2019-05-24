【華為被禁】備胎將啟用　華為自研OS系統「鴻蒙」已註冊商標

Google終止與華為部分業務往來，華為手機用戶將來恐無法更新Android作業系統。華為曾表示自研操作系統「鴻蒙」將最快2019年秋天面世。 據國家智慧財產權局商標局網站今日顯示，華為已申請註冊「華為鴻蒙」商標。

國家知識產權局商標局網站顯示，華為已經申請註冊「華為鴻蒙」商標，並標注該商品可用於操作系統程序。（網上圖片）

據國家知識產權局商標局網站顯示，「華為鴻蒙」申請日期是2018年8月24日，註冊公告日期是2019年5月14日，專用權限期是從2019年5月14日到2029年5月13日。

在商品名稱一欄中，華為鴻蒙可應用於操作系統程序、計算機操作程序、計算機操作軟件等等。

同時，目前在國家知識產權局商標局網站還能查到華為「鴻鵠」、「鴻雁」等註冊商標。前者商品名稱標注為集成電路、電子芯片，後者則與通信計算機、筆記本電腦有關。

為應對美國圍堵，華為自研操作系統（VCG）

據了解，華為自2012年開始便着手研發鴻蒙作業系統，華為創始人任正非多年前曾表示，自研作業系統是出於戰略上的考量，避免被其他企業掌握命脈，作為無可選擇情況下的終極備案使用，並非為了取代特定作業系統。

華為消費者業務CEO余承東於5月21日下午在知名互聯網人方興東組建的老友群中透露了這一消息，並介紹該系統的細節。

余承東透露，最快2019年秋天，最晚2020年春天，華為自己的OS（操作系統）將可能面市，「我們願意繼續使用谷歌和微軟，但沒有辦法，被『逼上梁山』啊！塞翁失馬，焉知非福。」

他進一步表示，華為的OS將打通手機、電腦、平板、電視、汽車、智能穿戴，（將這些設備）統一成一個操作系統；該系統是面向下一代技術而設計的，能兼容全部安卓應用和所有Web應用，如果安卓應用重新編譯，在華為OS操作系統上，運行性能提升超過60%。